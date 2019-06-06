Столичный департамент культуры почему-то скрыл данные о доходах Бесогона Михалкова

Русская служба «Би-би-си» утверждает , что в опубликованных Департаментом культуры Москвы декларациях о доходах и имуществе руководителей столичных театров и других учреждений культуры за 2018 год отсутствуют данные по режиссеру Никите Михалкову. Хотя он с 2017 года работает худруком в Государственном театре киноактера.

Предыдущая декларация Михалкова вызвала ажиотаж в СМИ — он отчитался, что заработал в 2017 году свыше 529 млн рублей (примерно по 1,5 млн рублей в сутки). Кроме того, в собственности у режиссера оказались 86 участков земли, 17 домов (шесть жилых и 11 нежилых), дача и шесть апартаментов. Из средств передвижения — автомобиль Lada, вертолет и трактор.

Михалков, тогда заявил, что доход ему приносят мастер-классы за границей, за каждый из которых ему платят 25−30 тысяч долларов, и наследные права на картины Кончаловского и Сурикова, пишет polit.ru.

Пресс-служба Государственного театра киноактера не смогла назвать причину, по которой московский департамент культуры не опубликовал данные о доходах Михалкова.

«Каждый год они у нас запрашивают сведения, и каждый раз мы им их предоставляем», — сказали в пресс-службе театра.

Никита Михалков дал название авторской программе «Бесогон -ТВ» — в честь его святого покровителя, Никиты, прозванного в народе Бесогоном.