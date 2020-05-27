Столичную кошку с COVID-19 отправили на карантин «по месту проживания»

У кошки в Москве нашли коронавирус нового типа — такая информация со ссылкой на Россельхознадзор появилась в российских СМИ.

Животному пять лет, пишет «Интерфакс». Агентство приводит комментарий замруководителя Россельхознадзора Николая Власова. С его слов, хозяин кошки попросил протестировать ее 18 мая, а предварительно ее осмотрели в ветклинике.

У кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, тест показал положительный результат. Его подтвердило еще одно исследование. Кошку отправили на карантин «по месту проживания хозяина», пишет bfm.ru.

Отдельно в ведомстве подчеркнули: нет данных о том, что коронавирусная инфекция передается человеку от домашних животных-компаньонов. «Мер в отношении животных принимать не нужно», говорится в публикации агентства.

Это первый случай коронавируса у кошки в России, пишет РИА Новости.