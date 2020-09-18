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290 лет — внушительный возраст для города. За это время Барнаул из маленького заводского поселка превратился в столицу аграрного края. И это все благодаря людям, которые вложили в город душу и — чего уж тут таить — деньги. Предлагаем пройти тест и узнать, как много вам известно об этих легендарных личностях.
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Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter