290 лет — внушительный возраст для города. За это время Барнаул из маленького заводского поселка превратился в столицу аграрного края. И это все благодаря людям, которые вложили в город душу и — чего уж тут таить — деньги. Предлагаем пройти тест и узнать, как много вам известно об этих легендарных личностях.