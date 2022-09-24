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Жизнь

Стоп, снято: о гонорарах популярных российских актеров рассказала продюсер

Какие гонорары получают российские актеры на съемках, рассказала продюсер Алина Красная в беседе с kp.ru.

Сериал "Полицейский с Рублевки", актеры Александр Петров и Сергей Бурунов
Сериал "Полицейский с Рублевки", актеры Александр Петров и Сергей Бурунов
kinopoisk.ru

Съемочный день Дмитрия Нагиева оценивается в 1,5 млн рублей. Звезда «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов «обходится» 1, 2 млн. Гонорар другого «полицейского» — Александра Петрова — тянет на 500 тыс. рублей.

В этих рамках работают Сергей Безруков, Павел Прилучный, Константин Хабенский.

Ранее Актер Александр Петров встретился особенным ребенком из Барнаула.

По информации организаторов, встреча прошла в Барвихе. Актер побеседовал с ребенком об Алтае, творчестве и благотворительности.

Встречу провели при поддержке благотворительного фонда «Михутка».

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