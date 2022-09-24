Стоп, снято: о гонорарах популярных российских актеров рассказала продюсер

Съемочный день Дмитрия Нагиева оценивается в 1,5 млн рублей. Звезда «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов «обходится» 1, 2 млн. Гонорар другого «полицейского» — Александра Петрова — тянет на 500 тыс. рублей.
В этих рамках работают Сергей Безруков, Павел Прилучный, Константин Хабенский.
Ранее Актер Александр Петров встретился особенным ребенком из Барнаула.
По информации организаторов, встреча прошла в Барвихе. Актер побеседовал с ребенком об Алтае, творчестве и благотворительности.
Встречу провели при поддержке благотворительного фонда «Михутка».