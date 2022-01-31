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Жизнь

Стойкий гололед и -27. Какой будет погода в Алтайском крае в начале февраля

В Алтайском крае последний месяц зимы начнется с низких температур, туманов и изморози. Рассказываем, какой будет погода в регионе с 1 по 3 февраля.

Зима. Дорога. Мороз. Лес.
Зима. Дорога. Мороз. Лес.
СС0

Погода в Алтайском крае 1−3 февраля

По данным регионального Гидрометцентра, ночью 1 февраля температура в Алтайском крае опустится до −13…−18 (местами до −20…−25) градусов. Возможны небольшой снег и сильная гололедица. Днем градусник покажет −5…−10 градусов. Вероятен и снегопад.

Ночью 2 февраля в Алтайском крае похолодает до −12…−17 (в восточных районах до −21…−26) градусов, а днем до −7…−12 градусов.

В эти сутки синоптики прогнозируют небольшой снег, местами изморозь и туман, а также сильную гололедицу. Ветер скоростью до 7 метров будет дуть с юга.

Ночью 3 февраля столбик термометра снизится до −15…−20 (местами до −22…−27) градусов с небольшим снегом.

Днем в регионе потеплеет до −8…−13 градусов — без осадков. А вот сильный гололед сохранится.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)

Погода в Барнауле 1−3 февраля

Ночью 1 февраля температура в Барнауле достигнет −13…−15 градусов. Как отмечают в Гидрометцентре, в первой половине ночи ожидается снег. День же пройдет преимущественно без осадков — при температуре −7…−9 градусов.

Ночью 2 февраля в краевой столице вероятны −15…−17 градусов, а днем −9…−11 градусов. В ночные и утренние часы прогнозируют изморозь. Продолжится гололедица.

Ночью 3 февраля температура опустится до −18…−20 градусов, а днем — до −10…−12 градусов. Снега не предвидится.

Ветер все 3 дня будет южным, с порывами 2−7 метров.

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