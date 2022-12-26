«Страна должна работать». Алтайский депутат предложил сократить новогодние каникулы наполовину

Алтайский депутат, председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил Госдуме сократить новогодние каникулы до пяти дней. Об этом сообщают РИА Новости.

Прошение в Госдума о сокращении праздников «Коммунисты России» объяснили тем, что проходит специальная военная операция.

«Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности», — заявил Сергей Малинкович.

Совсем без выходных «Коммунисты России» тоже не стали оставлять россиян. Сергей Малинкович предложил оставить выходными днями 31 декабря, 1 и 2 января, чтобы «привести себя в порядок», 7 января, так как это «святой православный день» и 8 января.

«Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо», — сообщи он.

Малинкович также предложил мужчинам перейти на шестидневную рабочую неделю.