«Страна должна работать». Алтайский депутат предложил сократить новогодние каникулы наполовину

Прошение в Госдума о сокращении праздников «Коммунисты России» объяснили тем, что проходит специальная военная операция.
«Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности», — заявил Сергей Малинкович.
Совсем без выходных «Коммунисты России» тоже не стали оставлять россиян. Сергей Малинкович предложил оставить выходными днями 31 декабря, 1 и 2 января, чтобы «привести себя в порядок», 7 января, так как это «святой православный день» и 8 января.
«Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо», — сообщи он.
Малинкович также предложил мужчинам перейти на шестидневную рабочую неделю.
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