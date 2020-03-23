Странные существа попали на видео в глубинах океана

Австралийские ученые исследовали глубоководные места возле кораллового рифа Нингалу в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии.

Возле рифа существует много новых видов живых существ, которые еще не названы и не описаны учеными, сообщили в Институте океана Шмидта.

Для съемок исследователи использовали телеуправляемый подводный аппарат (ROV), пишет mail.ru.

Ранее морские биологи сняли на видео «морской шабаш». Это случилось во время глубоководной миссии к востоку от Шпицбергена.

Каждое из этих животных может стать иллюстрацией «подводного Хеллоуина».

Ролик снят на глубине нескольких сотен метров. На нем морские пауки преследуют морскую звезду.