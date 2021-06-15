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Жизнь

Странный мигающий гигант появился в центре Млечного Пути

В центре Млечного Пути астрономы обнаружили странную звезду, сообщает Futura.

Звезды. Космос.
Звезды. Космос.
СС0

В апреле 2012 года она практически полностью исчезла, но через несколько месяцев появилась снова.

Это единственный раз, когда объект VVV-WIT-08 моргнул за 17 лет наблюдений. Исследователи задаются вопросом о природе объекта, который временно скрывал звезду от мощных земных телескопов.

Звезды, светимость которых меняется, не имеют ничего исключительного. Но объект который астрономы называют VVV-WIT-08, имеет что-то особенное. Исследователи обнаружили его в данных, собранных телескопом Vista (Чили), которым управляет Европейская южная обсерватория (ESO).

«Иногда мы находим переменные звезды, которые не попадают ни в одну из установленных категорий. Мы называем их объектами WIT», — сказал Филип Лукас из Университета Хартфордшира (Великобритания).

В этом случае астрономы наблюдали, как светимость VVV-WIT-08 уменьшилась в 30 раз, пока объект почти не исчез в небе — он потерял 97% своей светимости перед тем, как исчезнуть недели спустя, пишет bfm.ru.

Поскольку VVV-WIT-08 расположен недалеко от центра Млечного Пути, в плотной области, исследователи впервые подумали о неожиданном прохождении темного объекта перед звездой.

Исследователи полагают, что VVV-WIT-08 может принадлежать к новому классу двойной звездной системы, известной как «мигающие гиганты».

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