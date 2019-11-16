Странный полет: пассажиры рекордного беспосадочного рейса поделились впечатлениями

Пассажиры поделились своими впечатлениями от путешествия. По словам участников перелета, на борту лайнера они столкнулись с рядом странностей, пишет Daily Mail.

Ужин вместо завтрака

Бортпроводники подали ужин вместо завтрака, хотя лайнер вылетел ранним утром. Пассажиров угощали сэндвичами со стейком, супом и вином.

Особый график

Особый график приема пищи был связан с тем, что рейс выполнялся по сиднейскому времени. По этой же причине в салоне самолета после взлета сымитировали ночь, несмотря на то, что в это время в Европе был день, пишет РБК. По мнению физиологов, таким образом людям было проще адаптироваться к новым условиям.

Приседания

Пассажиров попросили выполнить серию аэробных упражнений, в том числе приседания и растяжку, а затем пройти по проходам вдоль кресел. По мнению физиологов, такой метод способствует значительному снижению риска тромбоза.

«Я чувствую себя фантастически и действительно хорошо. Честно говоря, намного лучше, чем обычно», — поделился один из участников проекта.

Тест на выносливость

Авиакомпания рассматривала полет также в качестве своеобразного «теста на выносливость» для того, чтобы определить, справятся ли пассажиры и члены экипажа с такой длительностью полета и джетлагом.

О проекте

Авиакомпания Qantas Airlines совершила самый долгий беспосадочный перелет в истории коммерческой авиации.

Рейс Лондон — Сидней продлился 19 часов и 19 минут, самолет преодолел 17,8 тыс. км. На борту были 49 пассажиров.