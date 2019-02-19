Как Петр Кащенко избавил российскую психиатрию от жестокости и смирительных рубашек

19 февраля 1920 года умер Петр Кащенко. Большинству россиян эта фамилия известна только по названию московской психиатрической больницы и ассоциируется с чем-то страшным. Но именно этот врач отказался от жестких мер в обращении с душевнобольными и сделал психиатрию гуманнее. Как Петр Кащенко лечил пациентов — читайте в материале altapress.ru.

Петр Кащенко начинал свою карьеру в психиатрической больнице в Нижнем Новгороде. Затем он возглавлял больницы в Москве и Петербурге, а после революции 1917 года стал по сути главным психиатром России.

Для своего времени методы Петра Кащенко были революционными: его называют одним из величайших гуманистов и фактически основателем российской психиатрии.

Что изменил Петр Кащенко в российской психиатрии?

1. Врач отказался от жестких мер обращения с пациентами. В частности, от смирительных рубашек:

«Врач должен смотреть на смирительную рубашку как на страшилище, а на себя, если применяет ее, как на палача», — говорил Кащенко.

Кащенко развивал принцип нестеснения и гуманности — в противовес «методу стеснения», когда пациентов привязывали к полу и стенам цепями.

Медицина. Здоровье. Шприц. СС0

2. Петр Кащенко создал систему поэтапной помощи больным. Она включала:

психиатрическую лечебницу с приемным отделением ( для новых пациентов),

для новых пациентов), больницу-колонию ( для пациентов с затяжными формами расстройств);

для пациентов с затяжными формами расстройств); семейный патронаж для выздоравливающих и хронических больных.

3. Часть пациентов Петр Кащенко по договору пристраивал в деревенские семьи. Это и называлось «семейным патронажем». Многим людям в домашних условиях становилось лучше.

Членам семей, в которых жили пациенты психиатрической больницы, запрещалось называть их сумасшедшими. Сам Петр Кащенко к этому термину относился с осторожностью и часто повторял, что грань между безумием и гениальностью практически неразличима.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы. СС0

4. Психиатр считал, что душевнобольные люди нуждаются в социализации. На базе больницы в Нижнем Новгороде Кащенко построил колонию, в которой пациенты работали на огородах и в мастерских.

«Работа отвлекает больного от бреда, внося в его духовный мир новые ощущения и представления, приучает к порядку и дисциплине; без работы больной большей частью валяется на постели, привыкает к лени, опускается», — писал Кащенко.

5. Для пациентов проводили чаепития, книжные чтения, устраивали театральные постановки.