Как Петр Кащенко избавил российскую психиатрию от жестокости и смирительных рубашек

Петр Кащенко начинал свою карьеру в психиатрической больнице в Нижнем Новгороде. Затем он возглавлял больницы в Москве и Петербурге, а после революции 1917 года стал по сути главным психиатром России.
Для своего времени методы Петра Кащенко были революционными: его называют одним из величайших гуманистов и фактически основателем российской психиатрии.
Что изменил Петр Кащенко в российской психиатрии?
1. Врач отказался от жестких мер обращения с пациентами. В частности, от смирительных рубашек:
«Врач должен смотреть на смирительную рубашку как на страшилище, а на себя, если применяет ее, как на палача», — говорил Кащенко.
Кащенко развивал принцип нестеснения и гуманности — в противовес «методу стеснения», когда пациентов привязывали к полу и стенам цепями.
2. Петр Кащенко создал систему поэтапной помощи больным. Она включала:
- психиатрическую лечебницу с приемным отделением (для новых пациентов),
- больницу-колонию (для пациентов с затяжными формами расстройств);
- семейный патронаж для выздоравливающих и хронических больных.
3. Часть пациентов Петр Кащенко по договору пристраивал в деревенские семьи. Это и называлось «семейным патронажем». Многим людям в домашних условиях становилось лучше.
Членам семей, в которых жили пациенты психиатрической больницы, запрещалось называть их сумасшедшими. Сам Петр Кащенко к этому термину относился с осторожностью и часто повторял, что грань между безумием и гениальностью практически неразличима.
4. Психиатр считал, что душевнобольные люди нуждаются в социализации. На базе больницы в Нижнем Новгороде Кащенко построил колонию, в которой пациенты работали на огородах и в мастерских.
«Работа отвлекает больного от бреда, внося в его духовный мир новые ощущения и представления, приучает к порядку и дисциплине; без работы больной большей частью валяется на постели, привыкает к лени, опускается», — писал Кащенко.
5. Для пациентов проводили чаепития, книжные чтения, устраивали театральные постановки.