Страшный день. Почему 11 января ни в коем случае нельзя желать здоровья

Угли должны сгореть: главные традиции и запреты в Страшный день
В Страшный день предки, чтобы уберечься от нечисти, проводили особые обряды. Хозяева расставляли осиновые колья по двору и тем самым, считалось, защищали от сглаза скотину.
Старцы, стараясь «укрыть» людей от порчи, рассыпали вокруг жилищ солому из своих постелей, а знахарки делились с народом углями для костра — в знак избавления от бед и болезней. Чтобы здоровье стало богатырским, а неудачи покинули дом, угли должны прогореть дотла.
Также примечательно, что в ночь на 11 января родители вместо сказок читали детям страшные истории.
Но не забывали в семьях и о молитвах, способных, по поверью, оградить от любых несчастий.
Издавна в Страшный день принято загадывать загадки — об окружающем мире, природе, предметах быта и домашних животных.
Молодежь в этот праздник веселилась. При этом юноши и девушки старались не гулять допоздна, не пели громко и на застольях ели как можно меньше тяжелой пищи. Веселиться «на полную катушку» ни в коем случае нельзя. В противном случае, по преданию, есть риск забыться и все-таки попасть в «лапы» нечисти.
Категорически запрещено 11 января желать здоровья друзьям и близким. Это, были убеждены прародители, — наоборот, к недугам.
Кроме того, не рекомендуется давать и брать деньги в долг, рассыпать соль (это — к ссоре) и сквернословить.
Гляди за лошадью: народные приметы на Страшный день
- 11 января на улице стоит теплая погода — к ранней весне.
- Метель лютует — быть июлю пасмурным.
- Лошадь спит стоя — к морозу, легла на землю — значит, грядет оттепель.
- Снег валит хлопьями — к теплу.
- Дым из трубы столбом — к холодам, стелется по крыше — жди снегопада.
- Лес шумит — к теплой погоде.
- Облака плывут низко — к стуже.