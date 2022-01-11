Страшный день. Почему 11 января ни в коем случае нельзя желать здоровья

11 января в народе отмечают Страшный день — праздник злых духов и нечистой силы. Почему сегодня категорически запрещено веселиться «на полную катушку» и желать здоровья близким — в материале altapress.ru.

Угли должны сгореть: главные традиции и запреты в Страшный день

В Страшный день предки, чтобы уберечься от нечисти, проводили особые обряды. Хозяева расставляли осиновые колья по двору и тем самым, считалось, защищали от сглаза скотину.

Старцы, стараясь «укрыть» людей от порчи, рассыпали вокруг жилищ солому из своих постелей, а знахарки делились с народом углями для костра — в знак избавления от бед и болезней. Чтобы здоровье стало богатырским, а неудачи покинули дом, угли должны прогореть дотла.

Также примечательно, что в ночь на 11 января родители вместо сказок читали детям страшные истории.

Но не забывали в семьях и о молитвах, способных, по поверью, оградить от любых несчастий.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Издавна в Страшный день принято загадывать загадки — об окружающем мире, природе, предметах быта и домашних животных.

Молодежь в этот праздник веселилась. При этом юноши и девушки старались не гулять допоздна, не пели громко и на застольях ели как можно меньше тяжелой пищи. Веселиться «на полную катушку» ни в коем случае нельзя. В противном случае, по преданию, есть риск забыться и все-таки попасть в «лапы» нечисти.

Категорически запрещено 11 января желать здоровья друзьям и близким. Это, были убеждены прародители, — наоборот, к недугам.

Кроме того, не рекомендуется давать и брать деньги в долг, рассыпать соль (это — к ссоре) и сквернословить.

Деньги. CCO.

Гляди за лошадью: народные приметы на Страшный день