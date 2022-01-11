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Жизнь

Страшный день. Почему 11 января ни в коем случае нельзя желать здоровья

11 января в народе отмечают Страшный день — праздник злых духов и нечистой силы. Почему сегодня категорически запрещено веселиться «на полную катушку» и желать здоровья близким — в материале altapress.ru.

Здоровье. Тонометр.
Здоровье. Тонометр.
СС0

Угли должны сгореть: главные традиции и запреты в Страшный день

В Страшный день предки, чтобы уберечься от нечисти, проводили особые обряды. Хозяева расставляли осиновые колья по двору и тем самым, считалось, защищали от сглаза скотину.

Старцы, стараясь «укрыть» людей от порчи, рассыпали вокруг жилищ солому из своих постелей, а знахарки делились с народом углями для костра — в знак избавления от бед и болезней. Чтобы здоровье стало богатырским, а неудачи покинули дом, угли должны прогореть дотла.

Также примечательно, что в ночь на 11 января родители вместо сказок читали детям страшные истории.

Но не забывали в семьях и о молитвах, способных, по поверью, оградить от любых несчастий.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Издавна в Страшный день принято загадывать загадки — об окружающем мире, природе, предметах быта и домашних животных.

Молодежь в этот праздник веселилась. При этом юноши и девушки старались не гулять допоздна, не пели громко и на застольях ели как можно меньше тяжелой пищи. Веселиться «на полную катушку» ни в коем случае нельзя. В противном случае, по преданию, есть риск забыться и все-таки попасть в «лапы» нечисти.

Категорически запрещено 11 января желать здоровья друзьям и близким. Это, были убеждены прародители, — наоборот, к недугам.

Кроме того, не рекомендуется давать и брать деньги в долг, рассыпать соль (это — к ссоре) и сквернословить.

Деньги.
Деньги.
CCO.

Гляди за лошадью: народные приметы на Страшный день

  • 11 января на улице стоит теплая погода — к ранней весне.
  • Метель лютует — быть июлю пасмурным.
  • Лошадь спит стоя — к морозу, легла на землю — значит, грядет оттепель.
  • Снег валит хлопьями — к теплу.
  • Дым из трубы столбом — к холодам, стелется по крыше — жди снегопада.
  • Лес шумит — к теплой погоде.
  • Облака плывут низко — к стуже.
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