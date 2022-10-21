21 октября
﻿
Жизнь

Страшный сон пешехода. Барнаульская мэрия рассказала, когда наконец закончится ремонт на улице Никитина

Согласно контракту, «Алтайдорстрой» должен был завершить ремонт на ул. Никитина к 1 октября, однако этого пока не случилось. В администрации города altapress.ru объяснили, когда горожане смогут полноценно пользоваться новенькой дорогой и тротуарами, а также какое наказание ждет подрядчика.

Ремонт дороги и тротуаров на ул. Никитина. 20.10.2022
Ремонт дороги и тротуаров на ул. Никитина. 20.10.2022
Дмитрий Лямзин.

Еще в сентябре дорожники убрали старое покрытие и положили новый слой асфальта, а также установили бордюры. Тротуар асфальтировали частично. К некоторым его участкам рабочие даже не приступали.

Ремонт пешеходной зоны в некоторых местах в таком разгаре, что горожанам приходится обходить их по краю автомобильной дороги, чтобы ненароком не споткнуться. Подъем с пр. Красноармейского на четную сторону ул. Никитина совершают по тропинке.

Точной причины, почему работы задержались на как минимум три недели, комитет по дорожному хозяйства Барнаула не назвал. Признался, что продление сроков стало неожиданностью: «Алтайдорстрой», выполняющий ремонт, давно зарекомендовал себя, как надежного подрядчика. Теперь по окончании работ, которые теперь должны завершить через неделю, его ждет штраф.

Полотно на ул. Никитина ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сообщалось, что жители улицы ждали этого как минимум три года.

Ранее мэрия ответила жителям, которые возмутились укладкой асфальта в дождливую погоду.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость