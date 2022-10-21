Страшный сон пешехода. Барнаульская мэрия рассказала, когда наконец закончится ремонт на улице Никитина

Согласно контракту, «Алтайдорстрой» должен был завершить ремонт на ул. Никитина к 1 октября, однако этого пока не случилось. В администрации города altapress.ru объяснили, когда горожане смогут полноценно пользоваться новенькой дорогой и тротуарами, а также какое наказание ждет подрядчика.

Еще в сентябре дорожники убрали старое покрытие и положили новый слой асфальта, а также установили бордюры. Тротуар асфальтировали частично. К некоторым его участкам рабочие даже не приступали.

Ремонт пешеходной зоны в некоторых местах в таком разгаре, что горожанам приходится обходить их по краю автомобильной дороги, чтобы ненароком не споткнуться. Подъем с пр. Красноармейского на четную сторону ул. Никитина совершают по тропинке.

Точной причины, почему работы задержались на как минимум три недели, комитет по дорожному хозяйства Барнаула не назвал. Признался, что продление сроков стало неожиданностью: «Алтайдорстрой», выполняющий ремонт, давно зарекомендовал себя, как надежного подрядчика. Теперь по окончании работ, которые теперь должны завершить через неделю, его ждет штраф.

Полотно на ул. Никитина ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сообщалось, что жители улицы ждали этого как минимум три года.

Ранее мэрия ответила жителям, которые возмутились укладкой асфальта в дождливую погоду.