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Жизнь

Страшно, что будет весной: жители новостроек в Барнауле паникуют из-за снегоотвалов под окнами

Жители новостроек, расположенных в районе Северного Власихинского проезда в Барнауле, бьют тревогу из-за того, что рядом с их домами складируют снег.

Выгрузка снега рядом с кварталом «Адмирал».
Выгрузка снега рядом с кварталом «Адмирал».
Предоставлено altapress.ru.

В редакцию altapress.ru обратилась читательница, которая подчеркнула, что с очисткой снега в районе квартала «Адмирал» все очень плохо.

При этом, по словам горожанки, сюда приезжают КамАЗы и выгружают снег вблизи от дороги.

Выгрузка снега рядом с кварталом «Адмирал».
Выгрузка снега рядом с кварталом «Адмирал».
Предоставлено altapress.ru.

«Очень страшно, что будет с нами весной, когда эти горы снега начнут таять», — добавляет жительница краевой столицы и выражает скепсис на предмет того, санкционированы ли данные действия с городскими властями.

Выгрузка снега рядом с кварталом «Адмирал».
Выгрузка снега рядом с кварталом «Адмирал».
Предоставлено altapress.ru.
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