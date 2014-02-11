Страшно, что будет весной: жители новостроек в Барнауле паникуют из-за снегоотвалов под окнами

В редакцию altapress.ru обратилась читательница, которая подчеркнула, что с очисткой снега в районе квартала «Адмирал» все очень плохо.
При этом, по словам горожанки, сюда приезжают КамАЗы и выгружают снег вблизи от дороги.
Выгрузка снега рядом с кварталом «Адмирал».
Предоставлено altapress.ru.
«Очень страшно, что будет с нами весной, когда эти горы снега начнут таять», — добавляет жительница краевой столицы и выражает скепсис на предмет того, санкционированы ли данные действия с городскими властями.
Выгрузка снега рядом с кварталом «Адмирал».
Предоставлено altapress.ru.