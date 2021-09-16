«Страшно называть цифру»: в Рубцовске подсчитали, сколько еще миллионов надо на разбитые дороги

Речь идет о вложениях в размере 900−960 млн рублей. Этого, по словам Фельдмана, должно хватить, чтобы отремонтировать все дороги, которые не соответствуют нормативам. А их в Рубцовске не мало.
Ежегодно бюджетные затраты на ремонт дорог в Рубцовске увеличиваются: в 2017 году это было порядка 30 млн рублей, то в 2018-том — уже 75, а в 2021-вом — сразу 200. Получить федеральное финансирование по программе «Безопасные качественные дороги» городу не удалось: рубцовская агломерация не прошла по численности жителей.
Финансирует ремонт краевой бюджет, местная администрация вносит всего 5% от общей суммы.
В 2019—2020 годах привели в порядок часть центральных улиц: Октябрьскую, Пролетарскую, Сельмашскую, Зорге, проспект Ленина (от улицы Транспортной до кольца РМЗ), бульвар Победы. Протяженность дорог составила 10 км, стоимость работ — 215 млн.
По заверениям Фельдмана, напряженность и недовольство среди населения заметно снизилось.
Что предстоит доделать
В нынешнем году в Рубцовске еще отремонтируют часть улиц, которые являются основными транспортными артериями. Их протяженность — около 10 км. Несмотря на то, что работы продолжаются, состояние дорог все равно удручающее.
Средств в местном бюджете на них нет, в дорожный фонд Рубцовск собирает максимум 30 млн рублей — надежда только на край.
Если нынешнее финансирование сохранится, привести в порядок рубцовские разбитые дороги удастся за 3−4 года.
О том, что мешает дорожному ремонту в Рубцовске, и как чиновники хотят его ускорить, читайте 17 сентября на сайте altapress.ru.