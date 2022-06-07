7 июня
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Жизнь

Погодные страсти накаляются. Жара до +27 нахлынет на Алтайский край

В некоторых районах Алтайского края продолжаются дожди, но температура воздуха все-таки повышается. Какая погода будет 7−8 июня, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Цветы. Лето. Погода.
Цветы. Лето. Погода.
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Погода в Алтайском крае 7−8 июня

Днем 7 июня в Алтайском крае ожидается температура +18…+23. Осадков не прогнозируют, но возможен туман. Ветер будет юго-восточный, до 12 м/с.

Ночью 8 июня градусник в регионе покажет +7…+12 (местами 0…+5) градусов. Днем потеплеет до +22…+27 градусов, и вероятен небольшой дождь.

Погода в Барнауле 7−8 июня

Днем 7 июня в Барнауле установятся +19…+21 градусов, преимущественно без осадков. Ветер скоростью 2−7 м/с будет юго-восточный.

Ночью 8 июня в краевой столице обещают +7…+9 градусов, а днем +22…+24 градуса. Эти сутки также пройдут без дождей и гроз.

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