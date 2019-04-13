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Жизнь

Страстная неделя 2019: как правильно ее провести и что делать нельзя

Страстная неделя в 2019 году начинается 22 апреля и завершается 27 апреля. В это время верующие готовятся к празднованию Пасхи и вспоминают события евангельской истории: Тайную вечерю, суд, распятие и смерть Иисуса Христа. Рассказываем, что нужно и что нельзя делать во время Страстной недели 2019.

Пасха.
Пасха.
Анна Зайкова

Страстная неделя 2019

Страстную неделю по-другому называют Страстной седмицей. Слово «страсти» на церковнославянском языке означает «страдания, испытания». То есть Страстная седмица — это неделя испытаний и страданий, которые пережил сын божий Иисус Христос.

Страстная неделя в православной церкви — период самого строгого поста. Вопреки распространенному мнению, Страстная седмица уже не относится к Великому посту, она отделена от него по смыслу и структуре богослужений.

Считается, что переходом к Страстной неделе служат два праздника: Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), которые в 2019 году приходятся на 20 и 21 апреля.

Пасха. Яйца. Верба
Пасха. Яйца. Верба
СС0

Как правильно провести Страстную неделю?

На Страстной неделе желательно сходить на все церковные службы. Но поскольку мало у кого есть такая возможность, в церкви призывают не пропустить богослужения Великого четверга, Страстной пятницы и Великой субботы, пишет foma.ru.

В начале Страстной недели и в Чистый четверг принято наводить дома порядок.

Кроме того, нужно подготовиться к празднованию Пасхи: испечь куличи, покрасить яйца.

На Страстной неделе установлен самый строгий пост.

Страстная неделя. Крест
Страстная неделя. Крест
ССО

Что нельзя делать на Страстной неделе 2019?

Нельзя проживать Страстную седмицу так, как будто это — обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить храм, обратить внимание на свою жизнь и подготовить свою душу к Пасхе.

Не стоит ругаться с близкими, таить в душе обиду, завидовать.

Нельзя заниматься магией, оккультизмом. В православной церкви к этим занятиям всегда относятся отрицательно. Также нежелательно увлекаться гаданиями и народными приметами.

Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Великий пост. Каша
Великий пост. Каша
СС0

Страстная неделя по дням

Великий понедельник

Православная церковь вспоминает притчи об Иосифе, проданном братьями в рабство, и о злых виноградарях, которые жестоко расправились с теми, кого хозяин сада послал за урожаем — со слугами и сыном владельца. А еще — евангельское повествование о бесплодной смоковнице, проклятой Христом за отсутствие плодов.

Великий вторник

Иисус Христос проповедовал в иерусалимском храме. Старейшины и первосвященники хотели схватить его, но боялись делать это при большом стечении народа. Православная церковь в Великий вторник вспоминает притчу о десяти девах, которая предупреждает: не откладывайте добрые дела и покаяние на потом.

Библия. Крест. Христианство
Библия. Крест. Христианство
СС0

Великая среда

К Иисусу Христу с покаянием пришла грешница. Она принесла с собой драгоценное миро, помазала им голову Христу, каясь в своих проступках, и получила прощение. Иуда же решил предать своего учителя и договорился об этом с первосвященниками.

Великий четверг (Чистый четверг)

Православные христиане вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие. Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Кроме того, Иисус Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким.

В Чистый четверг принято проводить уборку дома и начинать красить яйца, готовить пасхальную выпечку.

Пасха. Кулич.
Пасха. Кулич.
СС0

Великая пятница (Страстная пятница)

Это самый скорбный день Страстной недели. Якобы за подстрекательство к бунту Иисуса Христа судят, и Пилат приговаривает его к смерти. В Великую пятницу церковь вспоминает о страданиях Христа, распятии и смерти.

В Страстную пятницу взрослым здоровым людям, соблюдающим пост, рекомендуется воздержаться от еды, либо поесть немного хлеба и выпить воды после вечерней службы. Разумеется, не стоит слепо следовать этой традиции, нужно трезво оценивать свое здоровье и свои возможности.

Пасха.
Пасха.
СС0

Великая суббота

В Великую субботу тело Христа было погребено. Старейшины поставили у гроба стражу, чтобы ученики не могли выкрасть тело и объявить о воскресении. Душой Христос в этот день сошел в ад и освободил всех праведников.

После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие попадали в ад. Врата рая были закрыты и для грешников, и для праведников. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный бог, ад не смог его удержать. Христос вывел оттуда праведников и открыл двери рая для всех людей.

Главное значение Воскресения Христова — в спасении всех людей от вечной смерти. Своими страданиями и крестной смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.

В воскресенье, 28 апреля православная Пасха — светлое Христово Воскресение.

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