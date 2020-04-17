Страстная пятница: как правильно провести самый скорбный день в году и что запрещено делать

Страстной называется пятница последней недели Великого поста. В 2020 году она выпадает на 17 апреля. Это один из самых скорбных дней в церковном календаре, поскольку сегодня вспоминают страдания и гибель Иисуса Христа. Рассказываем, как правильно провести Страстную пятницу и от чего сегодня лучше отказаться.

Что за день Страстная пятница

Согласно Евангелию Иисус Христос, который был предан своим учеником Иудой, предстал перед судом прокурора Понтия Пилата. Он обвинялся в бунте и подстрекательстве. Пилат осознавал несправедливость обвинения, но все равно приговорил Христа к казни через распятие на кресте.

На горе Голгофа состоялась казнь. Крест, на котором его распяли, по улицам Иерусалима Иисус нес сам. Вместе с ним были казнены два разбойника. Один из которых раскаялся в своих грехах.

На третий день после смерти на кресте Христос воскрес. Это воскресение стало главнейшим праздником в христианстве, Пасхой.

Как правильно провести Страстную пятницу

Молитва. Свечи. Церковь СС0

В Страстную пятницу верующим по возможности нужно посетить церковную службу. В этот день не совершается торжественное богослужение, Литургия, в знак скорби.

17 апреля — день самого строгого поста в 2020 году. Сегодня все верующие полностью отказываются от еды до того момента, как в храм вынесут плащаницу. Но и после этого разрешаются только хлеб и вода.

Страстная пятница — время скорби и траура. В этот день следует воздержаться от веселья и каких-либо гуляний. Вместо этого лучше посвятить себя молитве и помощи близким.

В пятницу вечером происходит Чин Погребения. Во время него совершается крестный ход.