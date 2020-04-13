Страстная седмица 2020: как правильно провести неделю перед Пасхой и что ни в коем случае нельзя делать

Страстная седмица — шестая неделя Великого поста, которая идет перед главным праздником в христианстве, Пасхой. Это период самого строгого поста за все 48 дней. Рассказываем, как правильно провести Страстную неделю перед Пасхой в 2020 году.

Что означают дни Страстной седмицы

Каждый день Страстной седмицы называют Великим. В это время в храмах проходят особые службы. Все обряды посвящены подготовке к Христову Воскресению. Поэтому в Страстную седмицу не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения.

Великий понедельник

В понедельник на службах в церкви вспоминают сюжет из Ветхого завета. О патриархе Иосифе, которого продали собственные братья в рабство. А еще — евангельское повествование о бесплодной смоковнице, проклятой Христом за отсутствие плодов.

Великий вторник

Богослужение во вторник повествует о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме. Он рассказывал ученикам притчи о талантах, о воскресении мертвых и Страшном суде.

Православная церковь в Великий вторник вспоминает притчу о десяти девах, которая предупреждает: не откладывайте добрые дела и покаяние на потом.

Великая среда

В этот день Иуда Искариот предал Христа за 30 серебренников. Вспоминается в среду и грешница, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром.

Страстная неделя. Крест ССО

Все тексты и песнопения богослужения дня готовят к страшному событию. К распятию. В Великую среду все верующие стараются исповедоваться.

Великий четверг

В четверг верующие вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие. Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Кроме того, Иисус Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким.

В великий четверг начинаются приготовления к Пасхе. В домах проводят уборку, стирают одежду, красят яйца и пекут куличи. День также носит название Чистый четверг.

Великая пятница

Страстная Пятница — день траура. Именно в этот день Христа осудили и распяли. На службе в храмах вспоминают о страданиях, которые перенес Спаситель на кресте. Верующие преклоняются перед плащаницей, которую выносят из алтаря, и изображением Христа, лежащим во гробе.

Ночная служба на Пасху в Барнауле. Анна Зайкова

В Страстную пятницу взрослым здоровым людям, соблюдающим пост, рекомендуется воздержаться от еды, либо поесть немного хлеба и выпить воды после вечерней службы.

Великая суббота

На богослужении в субботу говорят о погребении Христа и его пребыванию во гробе. Уже в этот день священники надевают праздничные облачения и освещают яйца и куличи.

Самая главная служба в году начинается в субботу вечером. В храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Все верующие встречают великий праздник — Пасху.

Что можно и что нельзя делать в Страстную неделю

Пост в Страстную седмицу является самым строгим. Это касается не только пищи, но и, прежде всего, внутреннего покаяния в грехах, дурных поступках и мыслях.

Неделю перед Пасхой верующие стараются уделить молитве, а не суете и развлечениям. Также в это время больше помогают своим ближним.

Пасха. Кулич. Икона СС0

В начале недели и в Чистый четверг в доме наводят порядок. Хозяйки готовятся к празднованию Пасхи: убирают дом, а также красят яйца и пекут куличи.

На страстной неделе стоит воздержаться от ссор с близкими. Нельзя таить в душе обиду и завидовать кому-либо.

Также не стоит употреблять алкоголь, заниматься магией и оккультизмом.