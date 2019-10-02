Стреляй, если сможешь. Кто и зачем занимается подводной охотой в Алтайском крае

Артем Мызгин полжизни провел у крымских морей и не представляет жизнь без воды. Как и большинство его товарищей, он прошел всю «эволюцию» от тихого сидения с удочкой на берегу до подводной охоты — непростого, но азартного хобби. Когда он переехал в Сибирь, с удивлением узнал, что люди охотятся и в пресных водоемах. Артем рассказал altapress.ru зачем нырять глубже, как взять рыбу в мутной воде и почему нужно опасаться бобров.

Краткое содержание

Охотники и «околоплавающие»

В подводную охоту идут люди, которым уже скучно сидеть на берегу и хочется посмотреть, что там внутри реки.

Некоторые приходят из дайвинга. Это такое занятие, в общем-то, бесцельное, а охота предполагает азарт и, главное, добычу. Только взял в руки ружье, сразу чувствуешь кураж. И это увлечение отодвигает на второй план все другие.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Однако сложно назвать охотником человека, который купил гидрокостюм, ласты и маску, лазит по камышам и душит карасей. Ну, он имеет отношение к охоте. Отдаленное. Можно сказать, «околоплавающий».

Подводная охота. wikipedia.org.

Шевелить ластами

Чтобы стать «подвохом», нужно лишь желание и еще одна важная черта характера — отсутствие страха перед водной глубиной.

На берегу человек может пользоваться слухом, обонянием, осязанием. В глубине это невозможно. «Вода в 700 раз плотнее воздуха. Ты в микрокосмосе, ты — чужой там», — считает Мызгин.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Охотник должен быть здоровым. Большинство из нас занимаются разными видами спорта, есть «разрядники». Хотя это относительная вещь. Есть один охотник в крае, ему больше 70 лет. Он инсульт перенес, но все равно ныряет, хоть и на мелководье. Так что пенсия у нас наступает тогда, когда уже совсем не можешь ластами шевелить.

Подводная охота на Алтае. vk.com.

Потеря веса

На рыбалку в холодное время года уходит четыре-пять часов. Ровно столько человек способен с комфортом находиться в гидрокостюме, потом начнет замерзать. В теплой воде можно нырять и по восемь часов подряд.

За несколько часов до охоты нельзя ничего есть. Половину времени «подвох» проводит либо горизонтально, либо вниз головой, так что обед рано или поздно подступит к горлу.

Иногда приходится обходиться без еды и сутки, если выезжаешь в другой регион: просто некогда. Мызгин говорит, что 2−2,5 кг за охоту «слетают как с куста».

Прозрак и муть

Охотники говорят, что Барнаулу не очень повезло с водоемами, — они мутные. Ближайшие относительно «светлые» — в 100 км от города — это озера и реки Алейского и Троицкого районов.

Прозрачность очень важна, даже свое сообщество охотники назвали «Прозрак22». Впрочем, она бывает обманчивой. Вертикально, когда смотришь сверху в воду, можно видеть на три-четыре метра вглубь, а горизонтально только на метр.

Средняя прозрачность алтайских водоемов — метр-полтора. Это маловато. Но и у этой медали есть обратная сторона.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Иногда в мутной воде трофей взять легче. Потому что в прозрачной ты, конечно, видишь рыбу, но и она тебя отлично видит. Кроме того, в мутной воде проще охотиться ночью, потому что есть специальные фонари.

Другая загвоздка — мелководье. Почти все водоемы в крае неглубокие. Исключение — Телецкое озеро, но оно непростое. Там можно легко наловить рыбы с лодки, а изнутри оно открывается не всякому.

Подводная охота. wikipedia.org.

Человек в гидрокостюме

В охоту приходят люди с разным достатком. И отношение к ним тоже равное. «В бане генералов нет», — говорит Мызгин. Если не знаешь, зацепит ли тебя это хобби или после первого раза бросишь без сожаления, то на барахолках в Интернете можно экипироваться за небольшие деньги. Некоторые отдают снаряжение даром.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Бытует мнение, что это развлечение для богатых. Вот и нет. Это вообще не самое дорогое хобби. Бывшие в употреблении вещи в разы дешевле новых: гидрокостюм — от 5 тыс. рублей, маска — тысяча, пояс с грузом — около 2 тыс., ружье — еще 5. Комплект начинающего спиннингиста стоит примерно столько же.

«Инструмент» охотника — арбалеты и пневматические и гидропневматические ружья. При высокой мутности и течении лучше выбрать пневматику с коротким стволом. В море это будет полутораметровый арбалет с гарпуном в 10 мм.

Постоянно идут споры не о том, что лучше, а о том, что точнее. Мызгин — за арбалет, но у нас с ним охотиться негде: везде камыши.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Не знаю, насколько тяжелое у нас снаряжение. В воде — невесомость, а на охоту мы в троллейбусах не ездим, есть машины.

Артем Мызгин. Личный архив.

Обь большей частью непригодна для подводной охоты: прозрачная только в верховьях и в Новосибирске, километрах в пяти ниже ГЭС.

Зимой охотиться легче, потому что вода светлее, а рыба спокойнее. Правда, делать это можно только на непокрытых льдом водоемах, которых в крае всего два.

В России есть две признанных охотничьих Мекки: река Ахтуба — приток Волги и озеро Балхаш. Они «забиты рыбой с низу до верху». Но это теплые водоемы с большой кормовой базой. У нас все иначе.

Алтайские «подвохи» выезжают за трофеями в Новосибирскую и Кемеровскую области. И, конечно, охотятся во всех теплых странах, где бывают: Шри-Ланка, Пхукет, Самуи, побережье Испании. Всегда берут с собой снаряжение в отпуск.

В море легче нырять: плотность воды ниже, а прозрачность выше. И гидрокостюм там нужен толщиной 1,5−3 мм, в основном чтобы не обгореть на солнце. Для зимней охоты в Сибири — 9−11 мм. «Это как рыцарская броня», — говорит Артем.

Самая сложная и в физическом плане изматывающая охота — в горных реках с быстрыми течениями и перекатами.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

По неопытности люди начинают бороться с течением, это нельзя категорически, лучше нырнуть поглубже, и ты выплывешь из «воронки». А вообще, входишь в горную реку каждый раз, как в первый. Затянуть может куда угодно. Но охотятся и там. Это совсем двинутые ребята. Я — один из них.

Артем Мызгин. Личный архив.

Точка на карте

По данным энциклопедии «Вода России», в крае 17 085 рек и 4,3 тыс. озер. Большая часть — ручьи и лужи. Из пригодных для ныряния — 95% мутные, еще половина из оставшихся — в недоступных дебрях. В «сухом остатке» имеем три сотни водоемов, куда стоит поехать. Новые места «подвохи» ищут так.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Гуглишь любую речку, едешь и ныряешь, если найдешь где. Самое дорогостоящее — это как раз разведка. Выбираешь точку на карте, пробираешься к ней какими-то путями, иногда героическими. Дней пять прорубаешь просеки в кустах, лезешь по болотам, смотришь — а там муть. И ни одного нырка. Приходится ехать обратно.

Это не магазин

Водоем не всегда поддается охотнику с наскока. Нужно побывать там в разное время года, чтобы понять в какой точке и в какой именно момент бывает рыба. Можно ездить на одну и ту же реку весной и летом безрезультатно, а осенью на том же месте в тот же час взять отменный трофей.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Надо понимать, что водоем — это не магазин, где есть три полки — мелкая, средняя и крупная рыба. И взял, какую тебе надо. Придется потратить несколько лет жизни, чтобы понять, как определять местонахождение рыбы, даже по косвенным признакам.

Подводная охота на Алтае. vk.com.

Везунчики

Кому-то рыба дается сразу. Видимо тем, кто понимает, что надо медленнее плавать, глубже нырять и «тише» сидеть в засаде.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Везунчики. Я себя к таким не отношу. Я первый год вообще рыбы не видел. Носился по водоему как ракета, шлепал ластами по воде и думал, что чем больше километров пройду, тем больше рыб встречу. Обполкаю весь водоем — ни одной рыбы, а товарищ на пятаке в 100 квадратов выныривает с полным куканом щуки. Да, как так-то! А он говорит: «Я тебя с того берега слышу, конечно, от тебя все разбегаются».

Прицельный выстрел

Всегда есть вероятность выстрелить не в рыбу, а в напарника. В широких и глубоких водоемах можно охотиться большими группами, поэтому техника безопасности превыше всего.

Когда группа людей заходит в воду, они должны договориться о знаках, которые будут подавать, четко обозначать маршрут и не подходить близко друг к другу.

И главное — точно убедиться, что ты стреляешь именно в рыбу. Лучше уж упустить трофей, чем палить наугад. Особенно в мутной воде, когда видны только силуэты.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Гидрокостюмы камуфлированные или черные. Один охотник посадил рыбу на кукан и идет по дну. Второй видит эту «плывущую» рыбу, а не охотника, и — на! Все — почку прострелил. У нас таких случаев в крае не было. С одной стороны, без напарника нырять неудобно и, в общем, небезопасно. Но с другой стороны и трагические истории начинаются не с того, что «как-то раз поехал я один…», а со слов «Как-то раз мы с Васей, моим напарником…».

Артем Мызгин. Личный архив.

Куда девать рыбу

Подводная охота — дело, где значение имеет размер, а не количество. Первое время человек берет все, что движется, но потом понимает суть: если рыба недостойна выстрела, лучше вылезти из воды пустым, чем набивать кукан мелочевкой.

Самый большой трофей Артема Мызгина — сазан на 11 килограммов в Троицком районе. Плюс несколько щук по 10. Одному охотнику в этом сезоне повезло в Горном — стрельнул тайменя на 16.

Артем, как и большинство «подвохов», рыбу почти не ест, в основном раздает друзьям и родственникам.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Некоторые зарабатывают охотой. Никто не запрещает. Бабули же продают помидоры с огорода. Но в нашей среде особо не приветствуется такое. Это значит, что ты идешь на водоем, чтобы убивать и продавать рыбу, а мы ныряем скорее для души. Это спорт. Скажем так, если мне нужна будет рыба, я возьму спиннинг и наловлю ее с берега.

Субботники алтайских подводных охотников. vk.com.

На дне

В водоемах края водятся не только рыбы, но и коряги, брошенные сети, кучи всякого железа, тросы и затонувшие катера. Всего этого можно напугаться с непривычки.

Самые распространенные находки — рыболовные снасти: воблеры, блесны, удочки, сачки. И все то, что падает с борта. В Кемеровской области не раз находили боеприпасы времен криминальных 1990-х.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Лично я находил почти полностью, по самые борта, заиленную лодку. Спиннинг находил. Хороший. Себе взял. Самая интересная находка — огромный череп древнего тура. У него рога метра два с половиной. А мы поехали в маленькой машине, положить некуда и пришлось оставить на берегу. На следующий день хотели в музей отвезти, но уже не нашли. Потом узнали, что местные его подобрали и продали.

Субботники алтайских подводных охотников. vk.com.

Бойся бобров

Речные обитатели не в восторге от вторжения чужаков. Например, бобры могут дать достойный отпор. В весе они достигают 30−40 килограммов, а их зубы и когти — серьезная угроза. Словом, не стоит лезть туда, где они обитают.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Вы видели, какие они бревна перекусывают? Им не так сложно перекусить и подводного охотника. Хорошо, что они этого не делают. Бобры — не собаки и на человека не нападают, но активно защищаются. Меня в этом сезоне буквально выпихнули из реки. Я, видимо, где-то рядом с норой прошел. Дерево там лежало, я думал нырнуть под ним за сазаном, подошел, и бобер со всего разгона как даст мне всеми четырьмя лапами в спину. Очень неприятно.

Артем Мызгин. Личный архив.

У подводных охотников есть негласное правило хвастаться трофеями только среди своих и вообще вести себя на водоеме потише. Иначе не избежать зависти.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Есть рыбаки-неудачники. Купил он спиннинг за много тысяч рублей, а ничего не наловил. И тут видит: выходит подводный охотник, который в этом водоеме лет пять плавает и знает каждую корягу, с полным куканом рыбы. Конечно, спинингист готов в обморок упасть. Да, сходи ты на базар, купи рыбы и успокойся.

«Подвохов» часто обвиняют в браконьерстве. Они в свою очередь пытаются доказать, что охотятся в разрешенных местах, в разрешенное время и на разрешенных рыб — все правила такие же, как и в обычной рыбалке. Ребят поддерживает большая часть рыболовного сообщества и Минприроды.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Выезжаешь на озеро, там 20 лодок стоит. Каждый, допустим, словил по пять-шесть килограммов рыбы, а то и 10. А подводных охотников двое. И они еще говорят, что мы браконьеры. Так это ж вы 200 кило рыбы из озера взяли!

Большинство тех, кто выступает против такого хобби, аргументируют это тем, что охотники «выбивают» маточное стадо. Но икра 10-килограммовой щуки уже старая и не пригодная к оплодотворению. Репродуктивная масса — это небольшие молодые особи, до которых охотникам нет дела.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Это то же, что сказать, что 150-килограммовая женщина 80−90 лет — это «матка» и еще лет 15 будет рожать.

Субботники алтайских подводных охотников. vk.com.

Отдаем долги

Каждые полгода-год, охотники края собирают деньги кто сколько может для восполнения рыбной популяции. Потом покупают сертифицированный молодняк на рыбных фермах и выпускают его в водоемы.

На это нужно примерно 50−70 тыс. рублей. К сборам присоединяются охотники из соседних областей и со всей России — Анапа, Москва, Питер, Воронеж. Есть поступления от коллег из-за рубежа и просто от неравнодушных людей. Трижды сотни рыб выпускали в озеро Уткуль.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

Мы готовы выпускать рыбу куда угодно, даже туда, где не будем охотиться. Просто для соблюдения закона: где-то убыло, где-то прибыло. Вы же можете помочь незнакомому человеку, почему бы не помочь незнакомому озеру. Можно сказать, что мы отдаем долги.

Слишком мелкую рыбу в водоем выпускать нельзя. Это бессмысленно, разве что щук накормить. Нужны средние особи с хорошей выживаемостью.

Артем Мызгин,

подводный охотник:

В прошлом году местные видели, что мы делаем, нас же по новостям показали, и на следующий день после выпуска уже торговали нашей рыбой. Ее просто было выловить, в первые сутки она дезориентирована и фактически стоит на месте. А потом они сами же и стонут, что рыбы нет.

Субботники алтайских подводных охотников. vk.com.

Подводные охотники проводят и полноценные субботники на воде. Десятки ребят чистят берега от мусора, а озера и реки — от брошенных сетей. Эти сети могут долго стоять забитыми тухлой рыбой и костями, постепенно умертвляя весь водоем. .

Из-за самоловов и других запрещенных снастей охотники постоянно ругаются с браконьерами. Иногда доходит до открытого противостояния. «Это такие пьющие небритые дядьки, не интеллигенты, в общем, в седьмом поколении», — говорит Артем.

Сам Мызгин на вопрос «что запрещено в подводной охоте» отвечает: «Пакостить нельзя».