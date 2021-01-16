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Жизнь

Стремимся к плюсу. Резкое потепление началось в Алтайском крае

Потепление после 30-градусных морозов началось в Алтайском крае. Местами в субботу, 16 января, температура в регионе подберется вплотную к отметке 0 градусов.

Оттепель.
Оттепель.
СС0

«Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица». — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят −8…−13 градусов. Местами в предгорьях будет −1…−6 градусов. Ветер юго-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле сегодня будет преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Температура в краевой столице составит −10…−12 градусов.

Напомним, что уже в воскресенье, 17 января, местами по югу Алтайского края температура воздуха достигнет +7 градусов.

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