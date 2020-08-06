Стремясь возродить родной край, стала стипендиатом Россельхозбанка и сотрудником Минсельхоза

Родной Суетский

— Я сама родом из деревни, поэтому про сельское хозяйство знаю не понаслышке. Родители до сих порт держат большое хозяйство, и я помогала им во всем.

Виктория родилась в поселке Циберманово Суетского района Алтайского края и там проживала с родителями до 18 лет. Потом поступила в Алтайский государственный аграрный университет и переехала в Барнаул. Так совпало, что, когда Виктория училась на первом курсе, «поселок закрыли».

— Колхоз закрыли и всех сельхозживотных перегнали в соседнюю деревню. Работы не было, магазины закрылись, школа закрылась, и родителям тоже пришлось купить дом в соседнем селе и переехать поближе к школе, где учится моя сестра. Так все село и разбежалось кто куда. Так горько было видеть запустение и упадок в родных местах, что мысленно всегда хотелось многое поправить, дать толчок к возрождению, даже если это только студенческий проект, практика или дипломная работа.

Производственную практику Виктория проходила в офисе АО «Россельхозбанк» города Барнаула, а преддипломную — в с. Нижняя Суетка Суетского района в СПК «Нижне-Суетский».

Игра и дело

— Это многое дало для понимания, чем бы мне хотелось заниматься в жизни. Знания пригодились и при составлении бизнес-плана, который был написан в феврале 2019 года, когда мы участвовали в региональном этапе интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Этап проходил на базе родного аграрного университета и в нем участвовали команды со всех факультетов. Меня выбрали капитаном одной из команд экономического факультета, и я, как бы автоматически, стала «руководителем КФХ». Мной был разработан бизнес-план по развитию крестьянско-фермерского хозяйства в Суетском районе.

Защита проекта была бурной и вызвала много вопросов. По итогам, команда Виктории Зиминой заняла первое место. Это придало сил и уверенности, да так, что уже при написании диплома она включила свой бизнес-план в магистерскую работу, которая была посвящена теме: «Финансовое обеспечение повышения эффективности деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края».

— Почему я выбрала Суетский район и поселок Циберманово для темы исследования? Да потому что родилась именно там, и жила, и это то, что навсегда останется со мною. Дом, в котором я родилась, еще стоит, и мой бизнес-план доказывал, что там можно продолжать развивать сельское хозяйство через фермерство. Сейчас в Циберманово живет две семьи. Один фермер в этом году получил грант и стал развивать молочное животноводство. Для меня это радостная весть.

Сделала правильный выбор

Учась в университете, Виктория искала способ повысить свою финансовую самостоятельность через поиск работы, совместимой с учебой. Так и получилось, что стала работать по специальности в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края главным специалистом отдела экономического анализа, прогнозирования и приоритетных программ.

— В настоящий момент, работа в минсельхозе края позволяет выводы магистерской дипломной работы рассматривать на другом уровне, экстраполировать их на более широкий перечень процессов. За время учебы успела и разочароваться, и вновь воодушевиться своей профессией. В настоящее время я уверена, что сделала правильный выбор. Моя работа мне нравится, она требует вдумчивого подхода, терпения и внимания. Многое из того, чему нас учили в университете, применимо на практике. Провожу анализ эффективности деятельности сельхозорганизаций по итогам года, осуществляю еженедельный мониторинг ценовой ситуации на агропродовольственном рынке, ежеквартальный мониторинг инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних сельхозорганизаций, участвую в подготовке доклада о развитии сельского хозяйства по итогам года и многое другое. Самое приятное в работе — когда она сделана добротно и востребована.

Ровесники. И теперь друзья

— Весть о том, что стала стипендиатом Россельхозбанка, меня очень обрадовала, так как до этого 4 года училась платно и стипендию не получала вообще. А тут сразу и от университета стипендия, и ощутимая поддержка от банка, можно начинать самостоятельную жизнь. Стипендия Россельхозбанка вдохновила и стала стартом для накопления денежных средств на приобретение квартиры. Думаю в дальнейшем можно будет продолжить учиться в аспирантуре и реализовывать свой научный интерес на практике. Сейчас при слове Россельхозбанк на душе становится тепло и радостно, как от имени хорошего друга. В этом году Россельхозбанку 20 лет, а мне 24 — мы почти ровесники. Думаю, что мы еще долго будем дружить, расти и развиваться вместе, — улыбнулась Виктория Зимина, завершая нашу беседу.

Виктория Зимина и Николай Бойко. АО «Россельхозбанк»

Николай Бойко,

директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка: