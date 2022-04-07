Стрессоустойчивые лесники пересчитали всех белочек в Алтайском заповеднике и другую живность

Сотрудники Алтайского заповедника прошли 350 км по нескольким маршрутам и провели комплексный учет животных по их следам, сообщает пресс-служба заповедника.

По результатам учета на территории Алтайского заповедника обитают 288 лосей, 1746 маралов, 255 косуль, 685 кабарог, 240 кабанов, 30 волков, 1370 соболей, 13 росомах, 1530 белок, 500 зайцев-беляков.

Сотрудники отметили, что численность косуль и кабанов растет. А вот остальным животным не так повезло в этом году, например, кабаргам.

«Ведущим фактором здесь следует признать не браконьерство, которое, к сожалению, тоже имеет место, а комплекс климатических факторов и прежде всего глубокий, рыхлый снежный покров», — считает ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

Неблагоприятная зима была для волков — неглубокий рыхлый снежный покров не препятствовал передвижению большинства видов копытных, в то же время существенно ограничивал перемещение самих хищников.

Волк , голод СС0

Наметилось снижение численности соболя — на это есть комплекс причин, в том числе снижение обилия грузынов, которыми они питаются.

Из-за плохого урожая кедрового ореха количество белок снизилось в два раза, численность зайца-беляка в заповеднике держится на довольно низком уровне.

Чтобы провести учет животных, сотрудники заповедника прошли 350 км по нескольким маршрутам.