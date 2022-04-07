7 апреля
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Жизнь

Стрессоустойчивые лесники пересчитали всех белочек в Алтайском заповеднике и другую живность

Сотрудники Алтайского заповедника прошли 350 км по нескольким маршрутам и провели комплексный учет животных по их следам, сообщает пресс-служба заповедника.

Белка
Белка
СС0

По результатам учета на территории Алтайского заповедника обитают 288 лосей, 1746 маралов, 255 косуль, 685 кабарог, 240 кабанов, 30 волков, 1370 соболей, 13 росомах, 1530 белок, 500 зайцев-беляков.

Сотрудники отметили, что численность косуль и кабанов растет. А вот остальным животным не так повезло в этом году, например, кабаргам.

«Ведущим фактором здесь следует признать не браконьерство, которое, к сожалению, тоже имеет место, а комплекс климатических факторов и прежде всего глубокий, рыхлый снежный покров», — считает ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

Неблагоприятная зима была для волков — неглубокий рыхлый снежный покров не препятствовал передвижению большинства видов копытных, в то же время существенно ограничивал перемещение самих хищников.

Волк, голод
Волк, голод
СС0

Наметилось снижение численности соболя — на это есть комплекс причин, в том числе снижение обилия грузынов, которыми они питаются.

Из-за плохого урожая кедрового ореха количество белок снизилось в два раза, численность зайца-беляка в заповеднике держится на довольно низком уровне.

Чтобы провести учет животных, сотрудники заповедника прошли 350 км по нескольким маршрутам.

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