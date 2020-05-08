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8 мая 19°C

Стрит-арт художники в Барнауле превратили трамваи в произведения искусства

9 мая в Барнауле на маршруты № 1 и 7 выйдут пять трамваев, которые расписали стрит-арт художники, рассказали в Instagram «Открытого правительства Алтайского края».

Баллончик с краской. Граффити.
Баллончик с краской. Граффити.
CC0

Возможность расписать трамваи мастерам предоставили на фестивале «ТОК Fest», который проводило управление молодежной политики Алтайского края.

На вагонах можно будет увидеть фрагмент из фильма «Они сражались за Родину», мотив песни «День Победы», портреты маршалов и руководителей фронтов.

На одном нарисован Нестор Козин — герой СССР, почетный гражданин Барнаула, принимавший участие в Параде Победы 1945 года.

Сохранять изображения на вагонах планируют минимум три года, при необходимости художники готовы обновить изображения, добавляют в мэрии.

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