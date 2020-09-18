«Стриж-одиночка» вызвал восторг барнаульцев и приоткрыл завесу тайны праздничного шоу

Это был самолет-разведчик, который вылетел в район Речного вокзала для того, чтобы на месте ознакомиться с погодными условиями.

Впрочем, и один самолет вызвал большой интерес у барнаульцев, которые охотно наблюдали за фигурами, которые выписывал в небе ас пилотажной группы.

Напомним, что масштабное авиашоу «Стрижей» состоится в районе Нового моста и набережной Оби 19 сентября в 17:00. Выступление пилотажной группы будет подарком Барнаулу в день 290-летия краевой столицы.

«Стрижи» в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Горожанам «Стрижи» обещали представить свою новую программу.