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Жизнь

«Стриж-одиночка» вызвал восторг барнаульцев и приоткрыл завесу тайны праздничного шоу

Жители Барнаула днем 18 сентября могли наблюдать в небе над Обью полет одинокого самолета пилотажной группы «Стрижи».

«Стрижи» в Барнауле.
«Стрижи» в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

Это был самолет-разведчик, который вылетел в район Речного вокзала для того, чтобы на месте ознакомиться с погодными условиями.

Впрочем, и один самолет вызвал большой интерес у барнаульцев, которые охотно наблюдали за фигурами, которые выписывал в небе ас пилотажной группы.

Напомним, что масштабное авиашоу «Стрижей» состоится в районе Нового моста и набережной Оби 19 сентября в 17:00. Выступление пилотажной группы будет подарком Барнаулу в день 290-летия краевой столицы.

«Стрижи» в Барнауле.
«Стрижи» в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

Горожанам «Стрижи» обещали представить свою новую программу.

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