Строили из теста и глазури. Рассказываем, какими пряниками славится Барнаул

Пекарня «Алтайский медовый пряник» известна в крае своими изделиями: они бывают печатными, фигурными, украшенными глазурью и не только.
Рецепт придумал пряничник из Змеиногорска — Степан Орешников в 1912 году. Позже мастер переехал в Барнаул и попытался внедрить свой рецепт в массовое производство, так как по его мнению барнаульские пряники быстро черствели. Но рецептура не прижилась, поэтому мужчина изготавливал лакомство у себя дома, а потом продавал.
Что по пряникам?
Сейчас дело известного мастера продолжает барнаульская пекарня. Она готовит пряники по адаптированному рецепту Орешникова.
В ассортименте есть медовые сувенирные пряники с:
- облепихой;
- жимолостью;
- черной смородиной;
- черникой;
- клюквой;
- лесными ягодами;
- малиной;
- брусникой;
- ежевикой;
- земляникой.
Их отличает раскрашенный отпечаток посередине пряничного брусочка. На нем изображают разные пожелания, зверушек, логотип пекарни и многое другое.
Еще есть простой медовый пряник с облепихой. Помимо прочего пекарня берет индивидуальные заказы на пряничные копии домов.
Не дом, а домище
В 2015 году в Барнауле построили самый большой в стране пряничный Дом под шпилем. Книга рекордов Гиннеса зафиксировала, что конструкция действительно «самая-самая».
На нее потратили 104 килограмма натуральных алтайских продуктов и деревянный каркас для устойчивости. Дом состоял из 300 вкусных «кирпичей». Конструкция была 3 метра в длину и 2,5 метра в высоту. Само тесто приготовили по рецепту начала XX века — змеиногорского купца Селиверстова.
Именины имбирного пряника отмечают ежегодно 10 января. Обязательные ингредиенты этого угощения — мед и имбирь.
Армянский монах Григорий Макар завез его в Европу в 992 году. Мужчина научил местных жителей выпекать имбирные пряники.
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