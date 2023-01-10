Строили из теста и глазури. Рассказываем, какими пряниками славится Барнаул

День рождения имбирного пряника отмечают ежегодно 10 января, в честь этого altapress.ru рассказывает о барнаульской пекарне и показывает, чем интересны ее медовые пряники.

Пекарня «Алтайский медовый пряник» известна в крае своими изделиями: они бывают печатными, фигурными, украшенными глазурью и не только.

Рецепт придумал пряничник из Змеиногорска — Степан Орешников в 1912 году. Позже мастер переехал в Барнаул и попытался внедрить свой рецепт в массовое производство, так как по его мнению барнаульские пряники быстро черствели. Но рецептура не прижилась, поэтому мужчина изготавливал лакомство у себя дома, а потом продавал.

Что по пряникам?

Сейчас дело известного мастера продолжает барнаульская пекарня. Она готовит пряники по адаптированному рецепту Орешникова.

В ассортименте есть медовые сувенирные пряники с:

облепихой;

жимолостью;

черной смородиной;

черникой;

клюквой;

лесными ягодами;

малиной;

брусникой;

ежевикой;

земляникой.

Их отличает раскрашенный отпечаток посередине пряничного брусочка. На нем изображают разные пожелания, зверушек, логотип пекарни и многое другое.

Еще есть простой медовый пряник с облепихой. Помимо прочего пекарня берет индивидуальные заказы на пряничные копии домов.

Алтайские медовые пряники. www.altpryanik.ru/ Алтайские медовые пряники. www.altpryanik.ru/ Алтайские медовые пряники. www.altpryanik.ru/ Алтайские медовые пряники. www.altpryanik.ru/ Алтайские медовые пряники. www.altpryanik.ru/ Алтайские медовые пряники. Екатерина Карзова

Не дом , а домище

В 2015 году в Барнауле построили самый большой в стране пряничный Дом под шпилем. Книга рекордов Гиннеса зафиксировала, что конструкция действительно «самая-самая».

На нее потратили 104 килограмма натуральных алтайских продуктов и деревянный каркас для устойчивости. Дом состоял из 300 вкусных «кирпичей». Конструкция была 3 метра в длину и 2,5 метра в высоту. Само тесто приготовили по рецепту начала XX века — змеиногорского купца Селиверстова.

Алтайские медовые пряники. www.altpryanik.ru/