10 января
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Жизнь

Строили из теста и глазури. Рассказываем, какими пряниками славится Барнаул

День рождения имбирного пряника отмечают ежегодно 10 января, в честь этого altapress.ru рассказывает о барнаульской пекарне и показывает, чем интересны ее медовые пряники.

Алтайские медовые пряники.
Алтайские медовые пряники.
http://www.altpryanik.ru/

Пекарня «Алтайский медовый пряник» известна в крае своими изделиями: они бывают печатными, фигурными, украшенными глазурью и не только.

Рецепт придумал пряничник из Змеиногорска — Степан Орешников в 1912 году. Позже мастер переехал в Барнаул и попытался внедрить свой рецепт в массовое производство, так как по его мнению барнаульские пряники быстро черствели. Но рецептура не прижилась, поэтому мужчина изготавливал лакомство у себя дома, а потом продавал.

Справка.
Справка.
www.altpryanik.ru/
Алтайские медовые пряники.
Алтайские медовые пряники.
www.altpryanik.ru/

Что по пряникам?

Сейчас дело известного мастера продолжает барнаульская пекарня. Она готовит пряники по адаптированному рецепту Орешникова.

В ассортименте есть медовые сувенирные пряники с:

  • облепихой;
  • жимолостью;
  • черной смородиной;
  • черникой;
  • клюквой;
  • лесными ягодами;
  • малиной;
  • брусникой;
  • ежевикой;
  • земляникой.

Их отличает раскрашенный отпечаток посередине пряничного брусочка. На нем изображают разные пожелания, зверушек, логотип пекарни и многое другое.

Еще есть простой медовый пряник с облепихой. Помимо прочего пекарня берет индивидуальные заказы на пряничные копии домов.

Алтайские медовые пряники.
Алтайские медовые пряники.
www.altpryanik.ru/
Алтайские медовые пряники.
Алтайские медовые пряники.
www.altpryanik.ru/
Алтайские медовые пряники.
Алтайские медовые пряники.
www.altpryanik.ru/
Алтайские медовые пряники.
Алтайские медовые пряники.
www.altpryanik.ru/
Алтайские медовые пряники.
Алтайские медовые пряники.
www.altpryanik.ru/
Алтайские медовые пряники.
Алтайские медовые пряники.
Екатерина Карзова

Не дом, а домище

В 2015 году в Барнауле построили самый большой в стране пряничный Дом под шпилем. Книга рекордов Гиннеса зафиксировала, что конструкция действительно «самая-самая».

На нее потратили 104 килограмма натуральных алтайских продуктов и деревянный каркас для устойчивости. Дом состоял из 300 вкусных «кирпичей». Конструкция была 3 метра в длину и 2,5 метра в высоту. Само тесто приготовили по рецепту начала XX века — змеиногорского купца Селиверстова.

Алтайские медовые пряники.
Алтайские медовые пряники.
www.altpryanik.ru/

Именины имбирного пряника отмечают ежегодно 10 января. Обязательные ингредиенты этого угощения — мед и имбирь.

Армянский монах Григорий Макар завез его в Европу в 992 году. Мужчина научил местных жителей выпекать имбирные пряники.

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