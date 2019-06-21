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Жизнь

Строитель моста в Алтайском крае собирался звонить Путину из-за зарплаты

Вахтовики, которые строили мост через Ануй в Алтайском крае, полгода не получали зарплату, пишет Тайга.инфо. Михаил Конев, один из бригадиров, рассказал, что деньги обещали 20 июня, но так и не дали.

В Солонешенском районе восстанавливают мост через Ануй.
В Солонешенском районе восстанавливают мост через Ануй.
sgd22.ru

Рабочие не получали зарплату с февраля 2019 года. После публикации в СМИ им выдали часть денег — половину за февраль.

«Больше никаких звонков не было. Говорили может 20 июня еще выплатят, но пока ничего не было. Думал, если не заплатят, Путину позвонить на горячую линию», — отметил строитель.

В компании «Бастион», которая предоставила работу вахтовикам, на вопросы журналистов не ответили, заявив, что ничего не знают.

Мост, который ремонтировали рабочие, находится в Солонешенском районе. Он не выдержал паводка 2018 года. По данным сайта госзакупок, договор на ремонт заключили с «Алтайиндорпроект», а «Бастион» могло быть субподрядчиком.

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