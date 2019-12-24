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Жизнь

Строитель из Омска только перед Новым годом узнал, что заплатил за секс 100 тыс. рублей

Омич почти через месяц узнал, что секс с таинственной незнакомкой на самом деле принес ему гораздо меньше удовольствия, чем он полагал все эти дни, пишет Om1.ru.

Секс.
Секс.
unsplash.com

Инцидент произошел в начале декабря, когда 38-летний мужчина, работающий в одной из строительных компаний Омска, познакомился в кафе с красивой девушкой.

Омич предложил незнакомке проехать к нему в «апартаменты». Романтический вечер с бутылкой вина плавно перешел в бурную ночь.

Утром мужчина не обнаружил в постели новую знакомую. Однако это его не опечалило.

О девушке он вспомнил тогда, когда отправился за покупками к Новому году. Строитель обнаружил, что лишился кредитной карты. В банке ему сообщили, что с ней были списаны 100 тыс. рублей.

Полицейские нашли ту самую красивую девушку из кафе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 26-летней девушки, которая дважды судима за кражи.

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