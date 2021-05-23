Строитель военных объектов, обвиняемый в присвоении миллиардов, поджарил улики в микроволновке

Следственный комитет расследует масштабное уголовное дело о хищении 4,5 млрд рублей при строительстве объектов Минобороны. Главный обвиняемый — заместитель гендиректора «М-Строй» Дмитрий Пипко перед задержанием успел спрятать всю документацию фирмы и сжечь в микроволновке три своих мобильника, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источников «Коммерстанта», еще в 2020 году сотрудники 2-го отдела главного военного следственного управления СКР начали разбираться с деятельностью «Главного управления обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного «Гарнизоном», который принадлежит Минобороны.

ГУОВ занимается проектированием и строительством жилых домов и целых микрорайонов для военнослужащих, реконструкцией исторически значимых объектов, однако следствие заинтересовали выполненные фирмой госконтракты на строительство спецобъектов для Минобороны.

Проверив работу ГУОВ за последние пять лет, было установлено, что по крайней мере четыре объекта специального назначения фирма не достроила, возвела с нарушениями или представила заказчику сметы с завышенной на порядок стоимостью. К весне список подозрительных сооружений пополнился другими четырьмя спецобъектами Минобороны.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в ноябре 2020 года были возбуждены уголовные дела, а их единственным фигурантом стал бывший гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев. Это общество учреждено ГУОВ и выполняло часть строительных работ, порученных его учредителю в рамках госконтрактов с Минобороны.

Деньги , рубли. CC0

В число обвиняемых попал и бывший начальник строительного управления ГУОВ, однако предметно разобраться с совершенными хищениями все равно не удавалось — оба фигуранта дела молчали. Прорыв в расследовании наступил буквально на днях, когда обвиняемые пошли на сотрудничество.

Из показаний следовало, что проектами руководил не гендиректор «М-Строя», а его заместитель Дмитрий Пипко. Заместитель, по словам его руководителя, «организовал вывоз первичной бухгалтерской документации за 2018−2019 годы, которую так и не нашли».

По словам директора, заместитель потребовал, чтобы тот давал следствию «минимум информации», а о проведенных следственных действиях немедленно докладывал.

Перед задержанием Пипко сжег три мобильных телефона в микроволновке.