Строителей напугал НЛО, приблизившийся вплотную к людям

Неопознанный летающий объект (НЛО) внезапно появился над стройплощадкой в Аргентине — он приблизился к людям буквально на расстояние вытянутой руки.

Уфолог с мировым именем Скотт Уоринг говорит, что подобные случаи происходят довольно редко.

«Природа объекта, при этом, остается загадкой, то есть, однозначно утверждать о его внеземном происхождении нельзя», — все-таки засомневался в происках гуманоидов Уоринг.

Уфолог предположил, что НЛО на стройплощадке может быть шпионским устройством. Но кому принадлежит девайс — неизвестно, пишет planet-today.ru. В перечне возможных обладателей таинственного устройства есть и военные, которые, как считают некоторые адепты теории заговора, обладают впечатляющими технологиями.

Ранее сообщалось, что основатель компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу заявил, что на Земле присутствуют инопланетяне.

Сенсационное заявление американского предпринимателя подтверждает рассказ пасечника из Алтайского края. Ему инопланетяне делали операцию.

Алтайский пасечник и инопланетяне

12 июля 1989 года пасечника из села Быкова Шипуновского района сбил мотоцикл. В поликлинике мужчине сделали рентгеновский снимок, на котором были видны переломы ребер, трещина лопатки, растяжение шейного позвонка. Несмотря на боль, сельчанин наотрез отказался от госпитализации. Не решившись оставить без присмотра хозяйство, пасечник отправился домой.

На следующее утро пасечник очнулся после странного видения, в котором некие странные существа делали ему операцию. Все это казалось на удивление реальным. Правдоподобность произошедшему добавляло и полное отсутствие боли от вчерашних травм. Мужчина вновь пошел в поликлинику, где снова сделал рентген. Он был ошеломлен — переломов на снимке уже не оказалось.