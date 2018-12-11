Напиши письмо Деду Морозу и получи свой желанный подарок

Кто сказал, что дедушка Мороз не существует?!

А вы умеете писать настоящее письмо Дедушке Морозу? Такое искреннее и доброе, такое теплое-теплое?

Пришло время маленьким творцам мечтать и радоваться мелочам, и отразить это все в письме Дедушке Морозу, где нужно написать о желаемом подарке, написать о любви и заботе, показать сплоченность и взаимопонимание в семье.

Помните, своими искренними пожеланиями мы строим непобедимую крепость, оберегающую наш домашний очаг от всех невзгод! А наш дедушка Мороз выберет лучшие письма и ответит на них взаимностью: исполнением ваших желаний, вручением загаданных подарков!

​Команда строительной компании «Союз» объявляет Новогодний семейных конкурс: «Письмо Дедушке Морозу». Этот конкурс для ребят и их родителей. Вместе со своими детьми напишите доброе письмо самому главному Волшебнику страны и получите возможность выиграть приз (о котором тоже нужно написать в письме, что Вы хотите получить от дедушки Мороза)!

Ну, а главным подарком, разумеется, будут незабываемые минуты счастья и искренности в семейном кругу!

С 1 ноября по 25 декабря 2018 года опустите новогоднее послание Деду Морозу в волшебный ящик по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 51-а.

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Письма трех самых креативных авторов будут исполнены!

Организатор: ИП Андреева Екатерина Игоревна. ИНН 222212947892 ОГРНИП 316222500118039 Генеральный информационный партнер мероприятия ООО «СЗ ИСК"Союз». Вручение подарков (3 вида подарков, согласно выбранных комиссией писем) не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие, и не преследует цели получения Организатором прибыли либо иного дохода. Творческий конкурс проводится среди детей возрастом от 3 до 12 лет с 01 ноября 2018 года по 25 декабря 2018 года включительно. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.