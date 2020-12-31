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Жизнь

Строительная жертва: череп кобылы нашли на столичном бульваре

Сотрудники Зоологического музея МГУ рассказали о результатах исследования лошадиного черепа XVII века, который обнаружили во время строительных работ в Москве.

Лошади.
Лошади.
Михаил Хаустов

Череп был найден в здании бывшей городской усадьбы на Гоголевском бульваре в слое XVII века. У него отсутствует нижняя челюсть, сломана резцовая часть и поврежден затылочный гребень.

«Судя по размеру черепа, это, скорее всего, кобыла (точно можно было бы определить, если бы сохранилась резцовая часть черепа — у жеребцов там располагаются клыки). Индивидуальный возраст по визуальной оценке — около 15−17 лет, точнее можно было бы сказать при наличии резцов… В целом, можно сказать, что это была непородистая невысокая лошадка, похожая на современных вятскую или башкирскую породы, которая использовалась для рабочих надобностей каким-то зажиточным москвичом», — рассказала териолог Наталья Спасская.

Существует вероятность, что череп был намеренно помещен в землю под стеной сарая, в ходе ритуала в начале строительства, пишет polit.ru.

У славянских народов известен обычай помещать под фундамент нового строения различные объекты, которые должны отвращать всякое зло.

Широко был распространен и ритуал «строительной жертвы», когда перед строительством хозяин закалывал домашнее животное, а останки животного закапывались под фундамент.

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