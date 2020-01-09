Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Строительство крещенского городка в Барнауле обойдется почти в полмиллиона рублей

Контракт на строительство крещенского городка в Барнауле выиграла компания «Автородорстрой». Городок обойдется муниципалитету в 483 тысячи рублей, сообщает «Алтайская правда».

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Крещенский городок на Речном вокзале построят к 17 января.

Из снега изготовят кафедру под Библию. На Оби установят крест, деревянные конструкции часовни, перил и лестниц. Во льду вырубят прорубь размером 3,7 на 1,2 м. Привезут и установят бани.

Начальная цена контракта составила 485 682, 67 рублей. Заявки подали три организации. «Автородорстрой» предложил цену — 483 273,07 рублей и стал победителем, остальные претендовали на начальную цену.

В 2019 году аналогичные работы на Крещение стоили 696 207,39 рублей. В этом в перечень работ не включили демонтаж.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость