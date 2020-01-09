Строительство крещенского городка в Барнауле обойдется почти в полмиллиона рублей

Контракт на строительство крещенского городка в Барнауле выиграла компания «Автородорстрой». Городок обойдется муниципалитету в 483 тысячи рублей, сообщает «Алтайская правда».

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

Крещенский городок на Речном вокзале построят к 17 января.

Из снега изготовят кафедру под Библию. На Оби установят крест, деревянные конструкции часовни, перил и лестниц. Во льду вырубят прорубь размером 3,7 на 1,2 м. Привезут и установят бани.

Начальная цена контракта составила 485 682, 67 рублей. Заявки подали три организации. «Автородорстрой» предложил цену — 483 273,07 рублей и стал победителем, остальные претендовали на начальную цену.

В 2019 году аналогичные работы на Крещение стоили 696 207,39 рублей. В этом в перечень работ не включили демонтаж.