Строительство новой дороги в спальном районе Барнаула завершили на 80%

Работы по строительству участка улицы Сиреневой в спальном районе Барнаула завершено на 80%, проинформировали в городской администрации.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, данный участок являет собой один из самых масштабных объектов, создаваемых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

По словам Константина Моисеева, главного инженера компании-подрядчика «Алтайдорстрой», работы по строительству нового участка улицы Сиреневой в границах улиц Взлетная и Балтийская начались в середине мая.

«На сегодняшний день на участке выполнены работы по устройству ливневой канализации с запиткой в существующую действующую канализацию по улице Балтийской, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, примыкающим парковкам. В процентном соотношении работы выполнены на 80%. Общая протяженность участка составляет 364 метра», — рассказал главный инженер.

Проектом предусмотрено также устройство пешеходной зоны с асфальтированным тротуаром, также предусмотрено благоустройство прилегающей территории устройством газона и посадкой деревьев. Участок улицы засадят вязами и сиренью.

Отметим, что новый участок улицы Сиреневой важен с точки зрения городской инфраструктуры, поскольку соединяет оживленные транспортные магистрали — улицу Балтийскую и Взлетную.

Стоимость строительства данного объекта превышает 32 млн рублей. Контрактом оговорено, что все работы здесь должны быть завершены до 30 ноября текущего года.

Работы по строительству участка улицы Сиреневой. Дмитрий Лямзин.

Что касается выполнения других работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то на данный момент ремонт завершен на 15 участках общей протяженностью 15,3 километра, из них введены в эксплуатацию 12 объектов:

Дорога на поселок Черницк от автодороги Калманка-Новороманово-Лебяжье до улицы Пионерской; Улица Пионерская от автодороги подъезд к поселку Черницк до улицы Новостройка в поселке Черницк; Новостройка от улицы Пионерской до улицы Вишневой , в поселке Черницк; Дорога на садоводство «Флора» от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ Флора»; Улица Опытная Станция на участке от здания № 4а до здания № 100; Улица Куйбышева от улицы Мусоргского до проспекта Дзержинского; Улица Понтонный Мост от улицы Красноярской до улицы Понтонный Мост , 231; Улица Пушкина от улицы Промышленной до проспекта Ленина; Улица Мало-Тобольская от проспекта Ленина до улицы Промышленной; Улица Советская от площади Октября до проспекта Комсомольского; Улица Молодежная в поселке Бельмесово от улицы Мостовой до улицы Нагорной; Улица Рубцовская от улицы Ткацкой до улицы Маяковской.

Всего же в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется выполнить ремонт 40 объектов, в том числе Павловского тракта от улицы Трактовой до моста и подъездной дороги к Гребному каналу (на эти цели дополнительно выделено 170 млн рублей). Запланировано строительство двух объектов (улица Сиреневая, от улицы Взлетной до улицы Балтийской и проезд Северный Власихинский), предстоит завершить работы по реконструкции улицы Попова на участке от улицы Власихинской до улицы Трактовой и приступить к реконструкции моста по улице Мамонтова в селе Власиха.

Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в текущем году составляет 43,1 километра. Объем средств на реализацию национального проекта в 2020 году превышает 1 млрд рублей.