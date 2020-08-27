Строительство новой дороги в спальном районе Барнаула завершили на 80%

Как неоднократно сообщал altapress.ru, данный участок являет собой один из самых масштабных объектов, создаваемых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.
По словам Константина Моисеева, главного инженера компании-подрядчика «Алтайдорстрой», работы по строительству нового участка улицы Сиреневой в границах улиц Взлетная и Балтийская начались в середине мая.
«На сегодняшний день на участке выполнены работы по устройству ливневой канализации с запиткой в существующую действующую канализацию по улице Балтийской, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, примыкающим парковкам. В процентном соотношении работы выполнены на 80%. Общая протяженность участка составляет 364 метра», — рассказал главный инженер.
Проектом предусмотрено также устройство пешеходной зоны с асфальтированным тротуаром, также предусмотрено благоустройство прилегающей территории устройством газона и посадкой деревьев. Участок улицы засадят вязами и сиренью.
Отметим, что новый участок улицы Сиреневой важен с точки зрения городской инфраструктуры, поскольку соединяет оживленные транспортные магистрали — улицу Балтийскую и Взлетную.
Стоимость строительства данного объекта превышает 32 млн рублей. Контрактом оговорено, что все работы здесь должны быть завершены до 30 ноября текущего года.
Что касается выполнения других работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то на данный момент ремонт завершен на 15 участках общей протяженностью 15,3 километра, из них введены в эксплуатацию 12 объектов:
- Дорога на поселок Черницк от автодороги Калманка-Новороманово-Лебяжье до улицы Пионерской;
- Улица Пионерская от автодороги подъезд к поселку Черницк до улицы Новостройка в поселке Черницк;
- Новостройка от улицы Пионерской до улицы Вишневой, в поселке Черницк;
- Дорога на садоводство «Флора» от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ Флора»;
- Улица Опытная Станция на участке от здания № 4а до здания № 100;
- Улица Куйбышева от улицы Мусоргского до проспекта Дзержинского;
- Улица Понтонный Мост от улицы Красноярской до улицы Понтонный Мост, 231;
- Улица Пушкина от улицы Промышленной до проспекта Ленина;
- Улица Мало-Тобольская от проспекта Ленина до улицы Промышленной;
- Улица Советская от площади Октября до проспекта Комсомольского;
- Улица Молодежная в поселке Бельмесово от улицы Мостовой до улицы Нагорной;
- Улица Рубцовская от улицы Ткацкой до улицы Маяковской.
Всего же в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется выполнить ремонт 40 объектов, в том числе Павловского тракта от улицы Трактовой до моста и подъездной дороги к Гребному каналу (на эти цели дополнительно выделено 170 млн рублей). Запланировано строительство двух объектов (улица Сиреневая, от улицы Взлетной до улицы Балтийской и проезд Северный Власихинский), предстоит завершить работы по реконструкции улицы Попова на участке от улицы Власихинской до улицы Трактовой и приступить к реконструкции моста по улице Мамонтова в селе Власиха.
Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в текущем году составляет 43,1 километра. Объем средств на реализацию национального проекта в 2020 году превышает 1 млрд рублей.