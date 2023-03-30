Строительство пристроя к школе № 98 продолжается в барнаульском селе Власиха

Выездное совещание на тему строительства пристроя к школе № 98 в селе Власиха состоялось накануне, 29 марта. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров, представители профильных комитетов, подрядной организации и депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов.

Как было отмечено на совещании, в настоящее время основная часть общестроительных работ завершена. Речь идет о кладке стен, монтаже плит перекрытий, монтаже пластиковых окон, фасадных работах.



Также завершаются работы по монтажу кровли. В активной фазе находится монтаж инженерного оборудования. Кроме того, выполнены работы по устройству систем отопления, а часть школы уже подключена к нему.

Строительство пристроя к школе № 98 в селе Власиха. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Строительство пристроя к школе № 98 в селе Власиха. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Строительство пристроя к школе № 98 в селе Власиха. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Сегодня на территории города одновременно идет строительство двух школ и большого пристроя к школе в селе Власиха. Площадь пристроя составляет семь тысяч квадратных метров, что почти в два раза превышает площадь действующего здания. Строительство этого объекта стало возможным благодаря поддержке Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко — основная доля финансирования проекта приходится на региональный бюджет, — подчеркнул Андрей Федоров.

Также он отметил, что в случае соблюдения подрядной организацией графика работ, установленного муниципальным контрактом, и обеспечения надлежащего строительного процесса и проведения необходимых экспертиз, к новому учебному году новая школа откроет свои двери для учащихся.

Заместитель главы администрации добавил, что мэрия делает все возможное для своевременного введения здания в эксплуатацию — взаимодействует с исполнителем работ и оперативно решает возникающие в ходе строительства вопросы.

Для жителей Власихи это долгожданный объект, благодаря которому повысится комфорт жителей села, дети смогут безопасно и удобно добираться до своей школы, — резюмировал Андрей Федоров.

Совещание по поводу строительства пристроя к школе № 98 в селе Власиха состоялось 29 марта. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Как отметил заместитель председателя комитета по образованию города Василий Губанов, открытие пристроя не только создаст дополнительные места для детей, но и снизит нагрузку со школы № 50 и № 118 Новосиликатного микрорайона, где сейчас проходят обучение дети из поселка Октябрьский и села Власиха.

Сегодня не все дети, территориально относящиеся к школе № 98, могут ее посещать в связи с переполненностью классов. Строится, по сути, еще одна школа, которая решит эту проблему, поэтому этот объект очень долгожданный, — отметил депутат БГД Юрий Ряполов.

Важно напомнить, что строительство большого пристроя к основному зданию школы № 98 ведется в рамках регионального проекта «Современная школа». Стоимость проекта составляет 478,46 млн рублей. Средства для его реализации предусмотрены региональным и муниципальным бюджетами.



После завершения всех строительных работ и проведения необходимых экспертиз школу дополнительно смогут посещать 400 детей.

Учащиеся получат современный актовый зал, спортивный зал, отдельный пищеблок, включающий столовую на 275 ребятишек. Дети, проживающие в селе Власиха и поселке Октябрьском, смогут получать образование по месту жительства. Кроме этого, дети, проживающие в поселке Лесной, также смогут учиться в школе № 98.