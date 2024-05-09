Стройный победный марш. Как войска Барнаульского гарнизона прошли по городу в День Победы — фоторепортаж altapress.ru

В торжественном прохождении войск гарнизона приняли участие 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. В составе праздничной колонны также были ретроавтомобили военного времени.
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В 10:00 на площади Советов состоялось торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона. Как промаршировали военные в честь Дня Победы запечатлел altapress.ru.
В торжественном прохождении войск гарнизона приняли участие 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. В составе праздничной колонны также были ретроавтомобили военного времени.
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