Стройняшка и зожница Ляйсан Утяшева пожаловалась на жизнь в США

По словам звезды, в Штатах куда выгоднее питаться фастфудом, чем здоровой пищей, ведь «овощи стоят как золото».
Спортсменка также посетовала на то, что здешние продукты хоть и выглядят красиво, на вкус «будто пластмассовые», а также на то, что блюда из овощей в местных ресторанах могут стоить дороже блюд из мяса.
Гимнастка также сказала, что единственным спасение стало приготовление еды дома и походы на рынок.
Ляйсан Утяшева хорошо известна своей приверженностью здорового образа жизни. В соцсетях она регулярно публикует видео своих упражнений, которые очень популярны у пользователей.