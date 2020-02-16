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Жизнь

Стройняшка и зожница Ляйсан Утяшева пожаловалась на жизнь в США

Известная телеведущая Ляйсан Утяшева в настоящий момент находится в США. О минусах жизни в этой стране она поделилась с подписчиками в Instagram.

Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева
опубликовано на lubopytnosti.ru/

По словам звезды, в Штатах куда выгоднее питаться фастфудом, чем здоровой пищей, ведь «овощи стоят как золото».

Спортсменка также посетовала на то, что здешние продукты хоть и выглядят красиво, на вкус «будто пластмассовые», а также на то, что блюда из овощей в местных ресторанах могут стоить дороже блюд из мяса.

Гимнастка также сказала, что единственным спасение стало приготовление еды дома и походы на рынок.

Ляйсан Утяшева хорошо известна своей приверженностью здорового образа жизни. В соцсетях она регулярно публикует видео своих упражнений, которые очень популярны у пользователей.

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