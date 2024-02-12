Студент АГАУ получил 1 млн рублей на разработку кормоконструктора и стал лауреатом престижного конкурса

Известно, что конкурс проходил в два этапа.
Первый (заочный) этап проходил с 1 октября по 31 декабря прошлого года. Всего отобрали 24 лучших проекта в трех номинациях: «Лучший инновационный проект в области агро-, био- и продовольственных технологий», «Лучший инновационный проект в области живых систем», «Лучший инновационный проект в области машиностроения и энергетики».
В финал вошел студент 4 курса Инженерного факультета Иван Лопатин из АГАУ. Он представлял проект модульной кормоприготовительной установки для животноводческих хозяйств «Кормо-Конструктор».
Финал конкурса прошел 8 февраля в формате видеоконференцсвязи.
Ивана Лопатина признали лауреатом второй степени в номинации «Лучший инновационный проект в области машиностроения и энергетики».
Ранее стало известно, как студент АГАУ получил миллион рублей на разработку кормоконструктора.
Самое важное - в нашем Telegram-канале