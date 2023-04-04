Студент АлтГУ создал киношколу на деньги, заработанные в Яндекс. Доставке

Барнаулец Данил Кротов открыл школу «Sleepless Art». Он обучает людей навыкам, необходимым для создания качественного кино, и снимает с ними короткометражки.

«Реализуем идеи , что не дают заснуть»

— Зачем вы решили создать киношколу?

— Это интересная история. Вообще «Sleepless Art» («Бессонное Искусство» — с англ.) название не с потолка. Меня очень давно преследует бессонница. Уснуть не могу из-за нереализованных идей снять свое кино, дописать книгу.

Подумал, что ведь есть целый мир людей, которые мечтают, как и я, снять собственное кино. И тоже не могут уснуть (смеется — прим. Ред.). Так родилась идея о клубе, киношколе и небольшой студии под общим названием «Sleepless Art». Наш слоган: «Вместе реализуем идеи, что не дают заснуть».

— Чему можно научиться у вас?

— В киношколе есть курсы сценаристов, режиссеров, операторов, монтажеров и актерские.

На занятии человек сначала будет проходить теорию, а после практику. Упор в домашних заданиях идет на практику. Например, смонтировать и озвучить видео, будто это ролик для YouTube. Ученикам дадим актеров, он сам их снимет. Также поработаем с написание сценариев и проблемами при их экранизации.

— Почему нужно идти именно к вам?

— Факультетов кино-режиссуры не так много и они в более крупных городах. Либо онлайн-курсы, но они дорогие.

«Центр Барнаул — буквально уголок Санкт-Петербурга»

— Какие трудности возникали при создании школы?

— В первую очередь денежные. Аренда помещения — 39 000 рублей в месяц. Приходится подрабатывать в Яндекс Доставке. Еще помог инвестор — тоже студент АлтГУ. Его впечатлил мой проект на одном из конкурсов.

Кино. unsplash.com

— Какой доход в месяц планируете от работы школы?

— Рассчитываю получать около 90 тыс. в месяц, но пока на эти цифры не вышел.

— Сколько стоит снять кино в Барнауле?

— Нужно потратиться только на покупку техники. Мне хватило 29 тыс. рублей. Камеру Canon — 25 тыс. рублей, простенький штатив и софт-бокс — 2 тыс. микрофон — 2 тыс.

За монтаж, цветокоррекцию, работу актеров можно не платить, если режиссер умеет договариваться. К тому же, центр Барнаул — буквально уголок Санкт-Петербурга. Локации здесь очень атмосферные и бесплатные.

«Каждый на своей роли загорается все ярче»

— Что уже сняли?

— Половину материала для короткометражки «Жизнь соседнего столика». Героиня примеряет на себя образы разных людей, которые сидят за соседним столиком или проходят мимо по улице. Надевая на себя маски, она познает жизнь.

Сейчас, репетируя с небольшой командой, наблюдаю, как каждый на своей роли загорается все ярче.

Данил Кротов,

владелец школы «Sleepless Art»:

— Рискуйте, ребят. Доставайте свои самые потаенные мечты и реализуйте их в бизнес. Рискованных ждет самая интересная дорога.

Алиса Алехина