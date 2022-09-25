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Жизнь

Студентам очной и очно-заочной формы обучения дадут отсрочку — Путин подписал указ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочке студентам очной и очно-заочной формы обучения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Документ размещен на сайте Кремля. Согласно ему, студентам, обучающимся на очной и очно-заочной форме обучения, дадут отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации.

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — гласит подписанный указ.

Указ вступил в силу с 21 сентября.

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