Документ размещен на сайте Кремля. Согласно ему, студентам, обучающимся на очной и очно-заочной форме обучения, дадут отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации.
«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — гласит подписанный указ.
Указ вступил в силу с 21 сентября.