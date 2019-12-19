Студенты Алтайского филиала РАНХиГС презентовали свои бизнес-проекты

20 команд, прошедшие отбор в заочном туре, представили жюри свои проекты. В конкурсе приняли участие студенты всех направлений филиала. Членами жюри выступили Алексей Ерохин (заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики), Александр Евстигнеев (начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры), Антон Слободчиков (директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства), Елена Гилева (директор ООО «Авторитет»), Евгений Таргаев (финансовый директор ООО «СиСорт»), Светлана Боровских (начальник отдела по развитию корпоративного канала продаж Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»), а также сотрудники кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС: заведующая кафедрой Наталья Торгашова, доценты Дарья Рожкова и Ольга Чубур, Алексей Карташевич — выпускник Алтайского филиала РАНХиГС по направлению «Экономика» 2019 года, магистрант Новосибирского государственного университета.

В ходе презентации были представлены как оригинальные масштабные проекты с длительным сроком окупаемости, так и те, которые в настоящее время уже реализованы. Некоторые идеи совершенно уникальны для рынка, другие имеют аналоги за рубежом.

Если проект еще не реализован в России, но уже существует в других странах, то нет ничего плохого в том, чтобы скопировать опыт у зарубежных коллег. Меня поразила смелость сегодняшних участников. Каждый проект по-своему заслуживает внимания и поддержки, и мне бы хотелось пожелать ребятам не останавливаться на слове «проект». Те работы, которые сегодня мы определили в качестве победителей, наиболее близки к реализации.

По итогам обсуждения жюри распределили места следующим образом.

1-е место заняла команда Данила Вязникова и Марии Пиряевой с проектом «Опора студента». Ребята хотят создать агентство, которое будет заниматься поиском подработки для студентов. «Студенты не должны искать подработку, тратя на это много времени, им достаточно оставить анкету со своими навыками и умениями в нашем агентстве», — заявляют авторы.

2-е место было отдано проекту Bio-Life, который был разработан Алёной Гунтовой и Юлией Жещенковой. Bio-Life — это экологичный и компактный способ захоронения усопших. Студентки предлагают помещать прах в экоурны с семенем растения внутри, восстанавливая тем самым лесной массив города, а также снижая затраты родственников усопших, так как кремация является наиболее дешевым способом захоронения. «С вопросом захоронения рано или поздно сталкивается каждый член современного общества. Ввиду глобальной проблемы сокращения лесного массива биоразлагаемая урна с прахом и семенем внутри может стать одним из способов решения вопроса. В рамках проектной деятельности на территории города Барнаула мы выделили территорию, на которой возможно осуществление погребения и восстановление лесного массива. Урны будут изготовлены из 100%-но биоразлагаемых материалов — скорлупы кокосового ореха, торфа для уплотнения и целлюлозы. Корпус урны будет состоять из двух ярусов: в верхнем расположен слой с питательной средой для семян, а в нижней — место, куда собственно будет помещен прах умершего человека», — объясняют авторы проекта.

3-е место заняла команда в составе Алины Эрмиш, Дмитрия Гельмеля, Василия Кудинова и Татьяны Рымаренко с проектом «План Б». Идея проекта — оказание помощи организациям по внедрению инструментов бережливого производства в рабочий процесс. Это позволит без больших финансовых затрат значительно улучшить деятельность предприятия, а также отношение сотрудников к работе.

Кроме того, жюри отметили ценными призами следующие проекты: Zerkalo_Barnaul (автор — Никита Домрачев), фитнес-студия (автор — Дарья Губко), «БазМетМакПласт» (автор Владислав Реттих).

Антон Слободчиков,

директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:

Все идеи очень интересны, а реализация зависит от самих ребят, от их энергии, потенциала, с которым они войдут в этот проект. Возможности для этого есть, и главное — те ниши, которые они выделили, не заняты, мы даже удивились! Ребятам есть где развиваться, а мы всеми силами центра «Мой бизнес» и инструментами государственной поддержки будем рады им помочь.