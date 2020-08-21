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Студенты и преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС напишут «Диктант Победы»

Только в Академии участвовать в этом масштабном проекте будут около 100 человек.

Фото предоставлено РАНХиГС

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны проводится партией «Единая Россия» под девизом «Знать, чтобы помнить». В этом году акция приурочена к 75-летней годовщине Победы в ВОВ.

В Алтайском крае 3 сентября диктант будут писать военнослужащие воинских частей, расположенных на территории региона, сотрудники региональной Росгвардии и, конечно, учащиеся и педагоги школ, профессиональных образовательных организаций, студенты и преподаватели вузов Барнаула, Бийска, Рубцовска, Белокурихи и Славгорода.

В Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ свои знания проверят около 100 человек. Это будут студенты с 1 по 4 курсы всех направлений подготовки, преподаватели.

Людмила Воронова,
заместитель директора по воспитательной работе Алтайского филиала РАНХиГС:

Подвиг советского народа свят и бесценен. Миллионы людей встали на защиту Родины в далеком 1941 году. На фронте, в тылу, в партизанских отрядах, преодолевая жесточайшие трудности и неся неимоверные человеческие потери, наши отцы и деды завоевали Победу. Поэтому для студентов и преподавателей Алтайского филиала Президентской академии — честь принять участие в этом масштабном проекте. Достойно выполнить все тестовые задания. И тем самым, почтить память защитников Отечества, которые есть практически в каждой семье.

За подробной информацией о проведении в Академии Всероссийского исторического диктанта можно обращаться по телефону: 8 (3852) 504−164.

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