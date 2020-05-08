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Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2

Tele2 подводит итоги стипендиальной программы для студентов Национального исследовательского Томского государственного университета. Участники конкурса работали над концепцией нового виртуального оператора связи — совместного проекта университета и Tele2. Заявки на соискание стипендии подали 64 студента, а лучшим был признан проект оператора с названием Aloha.

Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2.
Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2.
Архив компании Tele2.

Tele2 и ТГУ обсудили создание виртуального оператора связи и подписали меморандум о сотрудничестве в октябре 2019 года. Запуск стипендиальной программы в университете стал продолжением работы по созданию совместного MVNO-проекта. В качестве задания студентам предложили самостоятельно разработать концепцию нового оператора, его название, линейку тарифных планов, визуальный стиль, каналы дистрибуции и продвижения, интеграцию с внутренними сервисами университета.

Конкурс проходил в два этапа и состоял из выполнения практического задания и презентации проекта. Члены жюри оценивали работы по оригинальности идеи, уровню проработки, возможности реализации и соответствию поставленным задачам. Защита конкурсных проектов прошла онлайн.

Авторами лучшего проекта стали студенты первого курса магистратуры Данил Востриков и Станислав Ижик. Они представили концепт виртуального оператора связи университета под названием Aloha. Победители сделали упор на атрибутах, которые ценят представители поколения Z: простоте, максимальной персонализации и способности бренда поддержать стиль жизни студентов. Авторы проекта предложили включить в тарифы нового оператора много быстрого мобильного интернета, чтобы студенты всегда могли быть на связи.

MVNO-проектов брендов — особые дополнительные возможности для клиентов, объединение телеком и нетелеком-сервисов в единую экосистему, различные кросс-предложения. Почти все участники конкурса предложили интегрировать нового виртуального оператора в информационные сервисы и жизнь университета: например, начислять бонусные баллы на счет за хорошую учебу или дарить подарки от партнеров, выводить информационные сервисы ТГУ в мобильное приложение, проводить опросы студентов.

Общий стипендиальный фонд составил 300 тысяч рублей. Победители конкурса получат именную стипендию в размере 120 тысяч рублей, обладатели второго места — 100 тысяч, третьего — 80 тысяч рублей.

Tele2 и ТГУ договорились о том, что студенты войдут в рабочую группу по запуску виртуального оператора связи университета. В ее состав пригласят не только победителей стипендиальной программы, но и авторов интересных идей, представленных на конкурсе. Студенты смогут принять участие в решении практических задач и увидеть бизнес оператора мобильной связи изнутри.

В случае запуска проекта Tele2 предоставит университету инфраструктуру, а специалисты MVNO-дирекции проконсультируют университет по вопросам операционной деятельности виртуального оператора связи.

Сергей Волков,
директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

В основе успеха любого MVNO-проекта лежит глубокое понимание своей целевой аудитории, способность предложить ей уникальные и релевантные опции. Защита проектов студентов ТГУ показала, что они хорошо знают потребности молодежи, ее «болевые точки» и понимают, как можно решить проблемы с помощью продукта виртуального оператора связи. На сети Tele2 работает более 20 MVNO, и мы знаем, как сделать это видение частью реальной бизнес-стратегии. Создание виртуального оператора связи на базе университета позволит нам выйти в новый сегмент развития MVNO: учебные заведения наряду с банками, ШПД-операторами и другими игроками могут разрабатывать для своей аудитории эксклюзивный продукт.

Михаил Головатов,
начальник Управления инновациями в сфере науки, техники и технологий ТГУ:

Я считаю, что для студентов нашего университета это отличная история личностного развития в области предпринимательства в широком смысле и первый шаг к их самореализации. Благодаря этому студенты получили возможность поработать над задачами в реальном секторе экономики и приобрели бесценный опыт общения с компанией.

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