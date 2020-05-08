Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2.

Tele2 и ТГУ обсудили создание виртуального оператора связи и подписали меморандум о сотрудничестве в октябре 2019 года. Запуск стипендиальной программы в университете стал продолжением работы по созданию совместного MVNO-проекта. В качестве задания студентам предложили самостоятельно разработать концепцию нового оператора, его название, линейку тарифных планов, визуальный стиль, каналы дистрибуции и продвижения, интеграцию с внутренними сервисами университета.
Конкурс проходил в два этапа и состоял из выполнения практического задания и презентации проекта. Члены жюри оценивали работы по оригинальности идеи, уровню проработки, возможности реализации и соответствию поставленным задачам. Защита конкурсных проектов прошла онлайн.
Авторами лучшего проекта стали студенты первого курса магистратуры Данил Востриков и Станислав Ижик. Они представили концепт виртуального оператора связи университета под названием Aloha. Победители сделали упор на атрибутах, которые ценят представители поколения Z: простоте, максимальной персонализации и способности бренда поддержать стиль жизни студентов. Авторы проекта предложили включить в тарифы нового оператора много быстрого мобильного интернета, чтобы студенты всегда могли быть на связи.
MVNO-проектов брендов — особые дополнительные возможности для клиентов, объединение телеком и нетелеком-сервисов в единую экосистему, различные кросс-предложения. Почти все участники конкурса предложили интегрировать нового виртуального оператора в информационные сервисы и жизнь университета: например, начислять бонусные баллы на счет за хорошую учебу или дарить подарки от партнеров, выводить информационные сервисы ТГУ в мобильное приложение, проводить опросы студентов.
Общий стипендиальный фонд составил 300 тысяч рублей. Победители конкурса получат именную стипендию в размере 120 тысяч рублей, обладатели второго места — 100 тысяч, третьего — 80 тысяч рублей.
Tele2 и ТГУ договорились о том, что студенты войдут в рабочую группу по запуску виртуального оператора связи университета. В ее состав пригласят не только победителей стипендиальной программы, но и авторов интересных идей, представленных на конкурсе. Студенты смогут принять участие в решении практических задач и увидеть бизнес оператора мобильной связи изнутри.
В случае запуска проекта Tele2 предоставит университету инфраструктуру, а специалисты MVNO-дирекции проконсультируют университет по вопросам операционной деятельности виртуального оператора связи.
Сергей Волков,
директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:
В основе успеха любого MVNO-проекта лежит глубокое понимание своей целевой аудитории, способность предложить ей уникальные и релевантные опции. Защита проектов студентов ТГУ показала, что они хорошо знают потребности молодежи, ее «болевые точки» и понимают, как можно решить проблемы с помощью продукта виртуального оператора связи. На сети Tele2 работает более 20 MVNO, и мы знаем, как сделать это видение частью реальной бизнес-стратегии. Создание виртуального оператора связи на базе университета позволит нам выйти в новый сегмент развития MVNO: учебные заведения наряду с банками, ШПД-операторами и другими игроками могут разрабатывать для своей аудитории эксклюзивный продукт.
Михаил Головатов,
начальник Управления инновациями в сфере науки, техники и технологий ТГУ:
Я считаю, что для студентов нашего университета это отличная история личностного развития в области предпринимательства в широком смысле и первый шаг к их самореализации. Благодаря этому студенты получили возможность поработать над задачами в реальном секторе экономики и приобрели бесценный опыт общения с компанией.