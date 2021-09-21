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Жизнь
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Студенты заглянули в будущие профессии

Для барнаульских студентов провели день открытых дверей на одном из крупнейших предприятий Алтая по изготовлению металлоконструкций

День открытых дверей.
День открытых дверей.
АО «Барнаулметаллургмонтаж».

Будущих специалистов, которые учатся на факультете машиностроения, познакомили с производством металлических конструкций, предназначенных для технологических эстакад и производственных зданий на крупных объектах.

Заместителю директора предприятия Александру Мещерякову настроение студентов понравилось:

— Ребята проявили себя очень активно. По горящим глазам было заметно, что многие из них серьезно рассчитывают связать свою карьеру с хорошей специальностью. Тем более, что они смогли почувствовать атмосферу на заводе и в коллективе, и понять, что смогут достойно зарабатывать, а также быть причастными к крупнейшим стройкам нашей страны.

День открытых дверей.
День открытых дверей.
АО «Барнаулметаллургмонтаж».

Гости из АлтГТУ побывали в двух заводских цехах. В одном из них усердно трудятся сборщики и сварщики. Они режут металл на специальном оборудовании механическим, термическим способом, в том числе используя установки лазерной и плазменной резки. Затем очень точно соединяют полученные детали — так, чтобы все подходило в соответствии с чертежами и требованиями нормативной документации. В покрасочном отделении лежат на просушке уже готовые металлоконструкции, с нанесенным антикоррозионным покрытием.

День открытых дверей.
День открытых дверей.
АО «Барнаулметаллургмонтаж».
День открытых дверей.
День открытых дверей.
АО «Барнаулметаллургмонтаж».

Также для студентов был проведен мастер-класс череповецким художником-индустриалистом Евгением Калачевым, чья выставка проходила в Барнауле в мае. Калачев маркером набросал на бумаге общий вид завода. Студенты-машиностроители ничуть не отставали и тоже успешно выполнили свои производственные рисунки. Цель мини-урока — научить будущих специалистов четко и грамотно транслировать свои идеи и с помощью выразительных средств объяснять производственные задачи, чтобы потом в полевых условиях любой сотрудник понял поставленную задачу по схематичному рисунку и перенес его в чертеж, либо возвел сразу в виде строения.

День открытых дверей.
День открытых дверей.
АО «Барнаулметаллургмонтаж».

Подобные дни открытых дверей проходят для студентов профильных вузов и на других предприятиях, входящих в систему компании «Трест Коксохиммонтаж» в Ижевске, Череповце, Ярославле и других городах.

Справка

АО «Барнаулметаллургмонтаж» — одна из наиболее опытных организаций Алтайского края, занимающаяся изготовлением и монтажом металлоконструкций разной сложности, технологических трубопроводов и оборудования. Предприятие успешно функционирует на протяжении 63 лет.

Сегодня АО «Барнаулметаллургмонтаж» входит в холдинг строительно-монтажных организаций АО «Трест «Коксохиммонтаж».

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