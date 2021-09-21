Студенты заглянули в будущие профессии

Для барнаульских студентов провели день открытых дверей на одном из крупнейших предприятий Алтая по изготовлению металлоконструкций

Будущих специалистов, которые учатся на факультете машиностроения, познакомили с производством металлических конструкций, предназначенных для технологических эстакад и производственных зданий на крупных объектах.

Заместителю директора предприятия Александру Мещерякову настроение студентов понравилось:

— Ребята проявили себя очень активно. По горящим глазам было заметно, что многие из них серьезно рассчитывают связать свою карьеру с хорошей специальностью. Тем более, что они смогли почувствовать атмосферу на заводе и в коллективе, и понять, что смогут достойно зарабатывать, а также быть причастными к крупнейшим стройкам нашей страны.

День открытых дверей. АО «Барнаулметаллургмонтаж».

Гости из АлтГТУ побывали в двух заводских цехах. В одном из них усердно трудятся сборщики и сварщики. Они режут металл на специальном оборудовании механическим, термическим способом, в том числе используя установки лазерной и плазменной резки. Затем очень точно соединяют полученные детали — так, чтобы все подходило в соответствии с чертежами и требованиями нормативной документации. В покрасочном отделении лежат на просушке уже готовые металлоконструкции, с нанесенным антикоррозионным покрытием.

День открытых дверей. АО «Барнаулметаллургмонтаж». День открытых дверей. АО «Барнаулметаллургмонтаж».

Также для студентов был проведен мастер-класс череповецким художником-индустриалистом Евгением Калачевым, чья выставка проходила в Барнауле в мае. Калачев маркером набросал на бумаге общий вид завода. Студенты-машиностроители ничуть не отставали и тоже успешно выполнили свои производственные рисунки. Цель мини-урока — научить будущих специалистов четко и грамотно транслировать свои идеи и с помощью выразительных средств объяснять производственные задачи, чтобы потом в полевых условиях любой сотрудник понял поставленную задачу по схематичному рисунку и перенес его в чертеж, либо возвел сразу в виде строения.

День открытых дверей. АО «Барнаулметаллургмонтаж».

Подобные дни открытых дверей проходят для студентов профильных вузов и на других предприятиях, входящих в систему компании «Трест Коксохиммонтаж» в Ижевске, Череповце, Ярославле и других городах.

Справка

АО «Барнаулметаллургмонтаж» — одна из наиболее опытных организаций Алтайского края, занимающаяся изготовлением и монтажом металлоконструкций разной сложности, технологических трубопроводов и оборудования. Предприятие успешно функционирует на протяжении 63 лет.

Сегодня АО «Барнаулметаллургмонтаж» входит в холдинг строительно-монтажных организаций АО «Трест «Коксохиммонтаж».