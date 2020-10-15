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Жизнь

Стюардессы в мини-юбках устроили фотосессию в кабине пилотов

Две американские стюардессы устроили фотосессию в кабине пилота и восхитили пользователей сети.

Самолет, стюардесса.
Самолет, стюардесса.
СС0

На фото — две девушки в униформе с мини-юбкой. Стюардессы разместились в креслах пилотов и подняли ноги кверху.

При этом на одной из стюардесс надет головной убор капитана воздушного судна.

«Занимаем лучшее место в доме», — подписала снимок «воздушная хулиганка».

Подписчики в комментариях похвалили внешний вид стюардесс: «Прекрасные леди с прекрасными ногами», «Я бы постоянно летал с такими, как вы!», пишет Lenta.ru.

Фотосессия прошла в аэропорту Майами.

Российские стюардессы тоже не лыком шиты. Так, одна даже вырвала заболевший зуб известному актеру Сергею Жигунову прямо во время полета. Ранее девушка работала стоматологом.

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