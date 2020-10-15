Стюардессы в мини-юбках устроили фотосессию в кабине пилотов

На фото — две девушки в униформе с мини-юбкой. Стюардессы разместились в креслах пилотов и подняли ноги кверху.
При этом на одной из стюардесс надет головной убор капитана воздушного судна.
«Занимаем лучшее место в доме», — подписала снимок «воздушная хулиганка».
Подписчики в комментариях похвалили внешний вид стюардесс: «Прекрасные леди с прекрасными ногами», «Я бы постоянно летал с такими, как вы!», пишет Lenta.ru.
Фотосессия прошла в аэропорту Майами.
Российские стюардессы тоже не лыком шиты. Так, одна даже вырвала заболевший зуб известному актеру Сергею Жигунову прямо во время полета. Ранее девушка работала стоматологом.