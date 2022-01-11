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Жизнь

Суд наложил арест на имущество жены совладельца «Рив Гош»

Суд арестовал имущество жены совладельца сети «Рив Гош» Инны Мейер. Супругов обвиняют в мошенничестве, сообщает Forbes.

Деньги.
Деньги.
СС0

Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на имущество жены и делового партнера совладельца сети магазинов «Рив Гош» Августа Мейера.

Сам бизнесмен находится в СИЗО, а его супруга — под домашним арестом.

По решению суда Мейер и другим лицам по доверенности запрещено распоряжаться квартирой.

Супругов задержали в Санкт-Петербурге 8 декабря и предъявили обвинения в мошенничестве. Оба фигуранта не признают вину.

По данным «Коммерсанта», задержание связано с делом о хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были выданы на развитие онлайн-ретейлера электроники «Юлмарт», в который инвестировал Мейер, незадолго до краха компании.

Мейер — бизнесмен американского происхождения, в 2015 году он получил российское гражданство. В 2021 году предприниматель занял 181-ю строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием в $650 млн.

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