Суд наложил арест на имущество жены совладельца «Рив Гош»

Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на имущество жены и делового партнера совладельца сети магазинов «Рив Гош» Августа Мейера.

Сам бизнесмен находится в СИЗО, а его супруга — под домашним арестом.

По решению суда Мейер и другим лицам по доверенности запрещено распоряжаться квартирой.

Супругов задержали в Санкт-Петербурге 8 декабря и предъявили обвинения в мошенничестве. Оба фигуранта не признают вину.

По данным «Коммерсанта», задержание связано с делом о хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были выданы на развитие онлайн-ретейлера электроники «Юлмарт», в который инвестировал Мейер, незадолго до краха компании.

Мейер — бизнесмен американского происхождения, в 2015 году он получил российское гражданство. В 2021 году предприниматель занял 181-ю строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием в $650 млн.