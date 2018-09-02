Суд направил в психиатрическую клинику барнаульца, обвиняемого по делу о мемах «ВКонтакте»

Жителя Барнаула Андрея Шашерина, который стал одним из фигурантов дел о мемах «ВКонтакте», направят в стационар Алтайской краевой психиатрической больницы имени Эрдмана на срок до 30 дней. Там проведут психолого-психиатрическую экспертизу состояния молодого человека. Такое решение принял Алтайский краевой суд. Об этом Шашерин рассказал изданию «Медиазона».

Первое решение о проведении стационарной экспертизы вынес Ленинский районный суд Барнаула. Шашерин его оспорил, так как настаивает на своей вменяемости.

Андрей Шашерин,

житель Барнаула , фигурант уголовного дела о мемах «ВКонтакте»:

— Мы предоставили доказательства того, что я вменяемый, — московскую экспертизу, плюс отрицательную рецензию на мнение комиссии, которая и постановила, что у них не хватило времени определить мою вменяемость, и для этого мне нужно посетить стационар. Суд отказался принять это во внимание.

Заседание проходило в закрытом режиме, хотя сам барнаулец просил сделать его открытым. «Судья сослалась на врачебную тайну. Но эта врачебная тайна касается только меня. Мне никто никогда не ставил никакого диагноза, поэтому я требовал открытого заседания», — сказал обвиняемый.

Когда именно его направят в больницу, Шашерин пока не знает. Текстовое решение судьи должно быть готово в понедельник, 3 сентября.

Дело на Шашерина возбудили из-за мемов про патриарха Кирилла и РПЦ. 5 марта к нему пришли с обыском бойцы СОБР; они, как рассказывал мужчина, угрожали ему тем, что он попадет в СИЗО, а затем получит реальный срок. Он подписал явку с повинной, от которой впоследствии отказался. Вскоре после обыска его внесли в список Росфинмониторинга.

Ленинский районный суд Барнаула направил Шашерина на экспертизу в психиатрическую больницу из-за того, что он «утаивал» свои переживания и в ходе процесса заявлял «нелепые ходатайства». Обвиняемый объяснил, что у него нет денег на адвоката.