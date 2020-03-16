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Жизнь

Суд обязал власти Иркутской области восстановить леса после пожаров и незаконных рубок

Суд обязал министерство лесного комплекса Иркутской области провести работы по восстановлению лесов в нескольких заказниках, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Лес. Ель
Лес. Ель
СС0

В Иркутской области завершено рассмотрение дела по иску Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора к Министерству лесного комплекса Иркутской области о принятии мер к восстановлению леса в природных заказниках «Лебединые озера (Окунайский)» и «Туколонь».

«В 2015—2019 годы в результате пожаров и проведения незаконной сплошной санитарной рубки на данных особо охраняемых природных территориях пострадало 88 750 куб. м. лесов на площади 4 786,1 га», — установили в прокуратуре.

При этом, как отмечается, органами лесного хозяйства самостоятельные меры к лесовосстановлению не принимались.

Поэтому прокурор обратился в суд с иском об обязании провести обследования заказников в целях установления объема лесов, требующих восстановления.

Ведомство отмечает, что министерство признало требования и «судебный спор перешел в конструктивный диалог, что облегчило рассмотрение дела».

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