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Жизнь

Бывший вице-губернатор Алтайского края Ирина Долгова останется в СИЗО

Алтайский краевой суд оставил без изменения меру пресечения бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края. Ирина Долгова останется в СИЗО как минимум до 16 ноября, сообщается на сайте суда.

Ирина Долгова.
Ирина Долгова.
Скриншот видео СК

Суд апелляционной инстанции проверил материалы, представленные адвокатом Ирины Долговой, однако не стал удовлетворять апелляционную жалобу.

Напомним, ранее Ирина Долгова работала руководителем территориального управления ФОМС по Алтайскому краю, затем возглавляла краевой минздрав, а в правительстве Виктора Томенко она получила должность социального вице-губернатора. Бывшего вице-премьера регионального правительства обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном лицом, занимающим государственную должность (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Долгова была задержана 18 сентября и решением Октябрьского районного суда заключена под стражу на два месяца.

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