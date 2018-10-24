Суд оставил ребенка футболиста Кержакова с матерью

Сына футболиста Александра Кержакова временно оставили жить с его женой Миланой Тюльпановой. Об этом сообщила сама женщина в своем аккаунте в Instagram. Эту информацию подтвердил и сам спортсмен.

Ранее Тюльпанова подала иск о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства ребенка. Предварительное судебное заседание прошло 23 октября в закрытом режиме, передает ТАСС.

Александр Кержаков возмущен таким решением. Он считает, что для ребенка, который живет с ним, переезд к матери будет стрессом, так как она давно не общается с мальчиком. «На время основных заседаний по определению места проживания ребенка, Артемий будет жить с мамой. Что это было!!! Как такое возможно!!! Как они вообще себе это представляют??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?!», — написал футболист в своем аккаунте в Instagram.

Александр Кержаков. instagram.com/a.kerzhakov11

Ранее женщина заявляла, что Александр запретил ей приезжать к сыну. Она также призналась в наркозависимости якобы под давлением Кержакова и улетела на лечение по его наставлению, пишет Life.

В мае 2018 года бывший футболист сборной России и экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Кержаков фактически подтвердил слухи о разрыве с супругой Миланой, появившись на публике без обручального кольца.