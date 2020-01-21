Суд отклонил требование о сносе кофейни на месте «барнаульского разлома»

В мэрии посчитали кофейню, расположенную по адресу ул. Партизанская, 60, самовольной постройкой. Собственник участка настаивает, что строение временное, а администрация — что оно капитальное и построено без разрешений.

Кофейня «Черный квадрат» стоит на месте скандально известного бизнес центра — его строили два собственника, потом они поссорились и «распилили» здание. Поэтому его и назвали «барнаульский разлом». 10 лет оно стояло в центре города в неприглядном виде.

Собственники судились, каждый хотел забрать себе вторую половину, чтобы закончить проект. Но по решению суда бизнес-центр снесли. Три года территория пустовала, пока в 2019 году на ней не построили кофейню.