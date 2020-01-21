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21 января
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Жизнь

Суд отклонил требование о сносе кофейни на месте «барнаульского разлома»

Арбитражный суд отклонил требование администрации Барнаула снести кофейню «Черный квадрат», которую построили на месте так называемого «барнаульского разлома».

Кофейня "Черный квадрат" на месте "барнаульского разлома".
Кофейня "Черный квадрат" на месте "барнаульского разлома".
Анна Зайкова, altapress.ru.

В мэрии посчитали кофейню, расположенную по адресу ул. Партизанская, 60, самовольной постройкой. Собственник участка настаивает, что строение временное, а администрация — что оно капитальное и построено без разрешений.

Кофейня «Черный квадрат» стоит на месте скандально известного бизнес центра — его строили два собственника, потом они поссорились и «распилили» здание. Поэтому его и назвали «барнаульский разлом». 10 лет оно стояло в центре города в неприглядном виде.

Собственники судились, каждый хотел забрать себе вторую половину, чтобы закончить проект. Но по решению суда бизнес-центр снесли. Три года территория пустовала, пока в 2019 году на ней не построили кофейню.

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